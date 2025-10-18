“Елиан”: Книга за осъзнаването и вътрешната свобода

Зая Блейз е бивш частен детектив и автор на книгата “Елиан”. В книгата се представя една история, която не започва и не свършва, а пробужда. В нея са заложени теми като осъзнаването, израстването и освобождаването от вътрешните окови и травми.

Повече за книгата разказва Блейз в съботното издание на “България сутрин”.

"Животът върви много бързо и исках да спра в себе си всички тези бързи трансформации. Аз самата бях в етап от живота си, в който не се чувствах добре и започнах да пиша", призна Блейз.

Авторът подчерта, че природата не е перфектна, но е истинска, така е и при хората.

Пред Bulgaria ON AIR тя добавя, че е имала нужда да разказва истории, да търси травмите си и да направи дълбок анализ на всичко преживяно.

Във всяка глава от книгата има тема и послание, което е решение на определена травма.

По думите ѝ най-важната част от книгата е въпрос към читателя, който трябва сам да анализира себе си. Блейз добавя, че “Елиан” всеки ще открие своя вътрешен глас.

Гледайте видео с целия разговор.