Докато Русия нанася удари по Украйна, една детска градина се бори да осигури храна и топлина

Украинската готвачка Наталия Мешок напуска дома си в 2 часа сутринта, за да отиде в детската градина, където работи, и използва нощните часове, когато електроснабдяването е повече или по-малко стабилно, за да приготви храна за десетки деца, пише Ройтерс.

59-годишната Мешок живее и работи в северния град Чернигов, който през последните седмици е бил подложен на многократни атаки с руски дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура, което е причинило редовни прекъсвания на електрозахранването и е нарушило ежедневието.

„Напълно празно и тъмно. Малко е страшно, но осъзнаваш, че трябва да отидеш, защото тук има деца“, каза тя, стояща в тъмна кухня, където тенджери с храна стояха на печката, готови да бъдат сервирани, когато детската градина отвори.

Чернигов беше един от първите градове, които почувстваха тежестта на засилените руски удари по електроенергийни и газови съоръжения в цяла Украйна, включително в столицата Киев, където стотици хиляди домакинства останаха без ток след атаката на 10 октомври.

Официални представители казват, че честотата и точността на такива атаки са се увеличили през последните два месеца, което кара някои да предсказват особено тежка зима през 2025/26 г., тъй като войната наближава четвъртата си годишнина.

„Подготвяме се за различни сценарии, включително и за най-лошите“, заяви министърът на енергетиката Светлана Гринчук точно преди атаката на 10 октомври.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла 3100 дрона и 92 ракети срещу Украйна само за една седмица, започваща на 6 октомври.

Русия отрича да е набелязала цивилни граждани, като твърди, че целта й е да намали военните възможности на Украйна.

Мешок беше доволна, че токът е продължил по-дълго от обичайните няколко часа тази нощ, което означава, че тя и колегите й готвачи са успели да приготвят обяд за децата – на възраст от 2 години нагоре – както и закуска.

„Знаете ли защо децата са в детската градина? Защото родителите им работят. Никой не е отменил това. Те трябва да ходят на работа“, каза Евгения Савченко, директор на детската градина, която е общинско заведение.

В Чернигов валеше дъжд почти цяла седмица, когато Ройтерс посети града в началото на октомври, а температурата в детската градина беше 14 градуса по Целзий (57 градуса по Фаренхайт). Мазето, което служи и като противовъздушно убежище, беше малко по-топло.

Савченко каза, че не знае кога ще бъде включено отоплението.

В мирно време Украйна осигурява отопление на държавните учреждения навреме за т.нар. „отоплителен сезон“, който започва в средата на октомври, когато температурите обикновено започват да падат.

Честите сирени за въздушна тревога означават, че децата в детска градина № 72 в Чернигов прекарват по-голямата част от деня си в мазето, където играят, пеят и ядат.

В един момент светлото помещение потъна в мрак, което предизвика възбудени викове от някои от малките деца, преди генераторът да се включи и светлините да се запалят отново, посрещнати с възгласи. Генераторът може да осигури светлина, но не и отопление.

Савченко каза, че само около 65 деца посещават детската градина от общо 170 регистрирани там.

Русия е нанасяла удари по енергийната система на Украйна през цялата война, а тази есен е ударила както системите за производство и пренос на електроенергия, така и съоръженията за производство на газ.

По-рано този месец руските сили нанесоха удари по основните газови находища на Украйна, а министърът на енергетиката Гринчук заяви, че „значителните“ щети могат да принудят Киев да увеличи вноса си на газ с една трета.

Украйна, която твърди, че не атакува гражданска инфраструктура, от своя страна засили атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, което доведе до спад в преработката на нефт и създаде недостиг на гориво в много региони.

През отоплителния сезон Украйна използва газ главно за централизираната система за отопление на градовете, останала от съветските времена, без която милиони хора биха живели в студени домове, тъй като температурите навън често падат под нулата.

Ако тази система не може да функционира напълно, електроснабдяването няма да може да компенсира.

Някои политици призовават градските жители да си намерят зимно жилище в селата, където могат да използват директни доставки на природен газ за домакинствата или дърва за отопление.

Такива предупреждения са правени и през предишни години. Но тази година министърът на енергетиката обяви за първи път от началото на войната през февруари 2022 г., че правителството е готово да ограничи доставките на газ за населението, ако е необходимо, а не само електроенергията.