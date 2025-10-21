IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Постановиха 21 г. затвор за писателя, който опита да убие Роберт Фицо

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване

21.10.2025 | 15:52 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Словашки съд постанови присъда от 21 г. затвор за заподозрения за извършения миналата година опит за убийство на премиера на Словакия Роберт Фицо, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Седемдесет и две годишният писател Юрай Цинтула бе обвинен, че на 15 май 2024 г. е стрелял по Фицо в град Хандлова, разположен на около 140 км североизточно от столицата Братислава. Нападението бе извъшено, след като премиерът излезе от правителствено заседание, за да поздрави свои симпатизанти. Тогава Фицо бе ранен в корема и бе откаран в болница в близкия град Банска Бистрица, където претърпя петчасова операция. Два дни по-късно словашкият премиер бе подложен на още една операция, продължила два часа.  

Цинтула беше задържан веднага след атаката и впоследствие му бе наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". По време на разпитите от следователи той е отрекъл обвиненията, че е терорист, и е мотивирал действията си с тезата, че е несъгласен с политиката на правителството.

Свързани статии

Цинтула отказа да дава показания пред Специализирания наказателен съд, но каза, че не се отрича от мотивите, които е посочил пред разследващите. 

В показанията си, прочетени от прокурор по време на съдебния процес, Цинтула твърди, че не е съгласен с политиката на правителството на Фицо, включително със закриването на специализираната прокуратура за борба с корупцията, спирането на военната помощ за Украйна и държавния подход към културата.

"Реших да навредя на здравето на премиера, но не съм имал никакво намерение да убивам никого", пише още в показанията на Цинтула. Той казва, че е изпитал облекчение, след като е научил, че Фицо е оцелял. 

Първоначално срещу Цинтула бе повдигнато обвинение в опит за убийство. По-късно прокуратурата оттегли това обвинение и заяви, че ще делото ще се води по по-тежко обвинение – терористична атака. Прокуратурата аргументира решението си с доказателства, събрани от следствието, но не оповести допълнителни подробности. 

Представители на правителството първоначално казаха, че смятат атаката срещу Фицо за политически мотивирано престъпление, извършено от "вълк единак". По-късно обаче властите съобщиха, че е възможно да има замесена трета страна, "действала в полза на извършителя". 

Самият Фицо каза, че "няма причина да смята", че атаката е извършена от самотен побъркан човек и многократно отправи обвинения срещу либералната опозиция и медиите във връзка с опита за убийство. Премиерът обаче посочи, че не изпитва омраза към нападателя си, че му прощава и че не планира да предприема юридически действия срещу него. 

Фицо не присъстваше на съдебните заседания. 

Днешната присъда, произнесена от Специализирания наказателен съд в Банска Бистрица, не е окончателна и подлежи на обжалване.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Писателят Юрай Цинтула 21 години затвор Роберт Фицо
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem