Владимир Путин е по-слаб, отколкото си мислите и това е лошо

Мнозина в Запада не крият, че се надяват руският президент Владимир Путин да бъде свален от власт. В такъв сценарий, който и да го наследи, вероятно ще бъде много по-лош.

Кажете каквото щете за Владимир Путин, но – противно на това как го възприемат на Запад – руският президент не е най-радикалният член на руския политически елит. В контекста на руската имперска история, всъщност, Путин дори не е най-агресивният. Досега това не е имало значение, защото Путин е поддържал желязна хватка върху руската политическа система, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Но благодарение на войната в Украйна този контрол се отслабва. И се отслабва по начини, които нито Путин, нито Западът напълно разбират.

Днес в Кремъл има реални опасения, че крайнодесните елементи в руската политическа система работят за подкопаване на правителството на Путин. От няколко години сред твърдолинейните елементи има общо недоволство от посоката, в която се развива войната в Украйна. Тази част от руското общество, която номинално подкрепя Александър Дугин в руската политика, не е ядосана на Путин за това, че е започнал войната в Украйна. Те са разгневени от начина, по който, според тях, той я е управлявал.

Руските ултранационалисти са ядосани на Путин

От почти четири години Западът е възмутен от бруталността и безмилостността на руските въоръжени сили при провеждането на войната в Украйна. Някои от малката либерална опозиция в Русия критикуват Путин за това, че действа прекалено жестоко. Много повече от руските крайни десни смятат, че той не е действал достатъчно жестоко.

Според руската крайна десница Путин е воювал ефективно с една ръка, вързана зад гърба на Русия, което е причинило огромно количество жертви и е удължило войната без необходимост. Този елемент сочи към оттеглянето на Путин през 2022 г. от битката за Киев като част от по-голяма инициатива на дългогодишния руски президент за постигане на договорено уреждане на войната в Украйна – желание за мир, което според руската крайна десница е било използвано от Запада, за да подмами Путин да се откаже от стратегическите си позиции около Киев, като по този начин ненужно удължава войната. Разбира се, може да се оспори, че това е наистина това, което се е случило. Но така е била представена началната фаза на войната от голяма фракция в руската политика.

Оттогава Путин продължава да води войната в Украйна по свой начин, но фронтът се движи бавно – отчасти, според историята, защото Путин пречи на собствените си сили. Ако само, мърмори крайната десница, на власт беше друг лидер, така че руските въоръжени сили да получат карт бланш да унищожат досадния режим на Зеленски в Киев.

Тази възможност все още може да се появи. Или поне това е, от което се страхува Кремъл. Причината за това е продължаващото противопоставяне между руските въздушни сили и колективната противовъздушна отбрана на НАТО. От няколко седмици насам се наблюдава значително увеличение на набезите с дронове и нахлуванията на руски военни самолети във въздушното пространство на НАТО. Това са силно провокативни действия от страна на руските сили. В Брюксел цари страх, че руснаците се готвят да атакуват Европа.

Да бъдем ясни: Владимир Путин не се готви да направи това. Най-много да троли европейците, подтиквайки ги да се опитат да принудят НАТО и Украйна да седнат на масата за преговори, за да може най-накрая да сключи сделка, която да сложи край на войната. Но НАТО възприема различен подход. Те заплашват да свалят следващия руски военен самолет, който дръзне да наруши въздушното им пространство. Дори президентът Доналд Тръмп, който встъпи в длъжност с обещанието да сложи край на войната в Украйна „още в първия ден“, призовава европейските членове на НАТО да свалят руски самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство.

Противно на интуицията, тази стъпка би била добре приета от радикалните елементи в руската политическа сцена. Според ултранационалистите това би принудило Путин да ефективно да действа или да мълчи. Ако руски самолет бъде свален от НАТО и Путин откаже да отвърне на удара или реагира по-скоро сдържано, това крило на руския политически елит ще се опита да изтласка Путин и неговите верни поддръжници от властта. Путин инстинктивно разбира това и е решен да отговори с сила на всяко сваляне на руски самолет от НАТО, ако това се случи в близко бъдеще. Отговорът на Русия, от своя страна, може да доведе до обща война на европейския континент.

Но Путин е решен да направи това, защото е толкова загрижен за радикалните елементи в собствената си страна, които биха използвали всякаква ограничена реакция срещу европейско сваляне на руски самолет, независимо колко заслужено е то, за да предизвикат властта на Путин. Това е нещо, което западните лидери, които се бият в гърдите срещу Русия, не вземат под внимание.

Това подчертава и защо е толкова важно да се постигне мирно споразумение с Русия, което да сложи край на войната в Украйна възможно най-скоро. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-вероятно е, вместо мир, светът да се впусне в друга световна война.