Гърция въвежда задължителна цифрова регистрация за фирмите

До 31 декември от всички фирми в Гърция се изисква да се регистрират цифрово с новата платформа OpenBusiness, която замени старата система NotifyBusiness, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Регистрацията е безплатна при спазване на сроковете, но има глоба за късна регистрация от 200 евро.

Всички уведомления и заявления за лицензи в съответствие с N.4442/2016 вече ще се подават през OpenBusiness.

Платформата е част от реформата на дигитализация на процедурите по лицензиране и контрол в Гърция. Той интегрира всички данни за предприятията, осигурява достъп до държавни агенции и намалява бюрократичните бариери.

Според решението на заместник-министъра на развитието OpenBusiness е "единен дигитален прозорец" за бизнеса.

Регистрацията е задължителна за всички компании, чиято дейност попада в обхвата на Ν.4442/2016, включително: промишлени, логистични, преработвателни и информационно-технологични предприятия; минни компании; туризъм, ресторантьорство, развлечения и медицински услуги; транспорт, поддръжка на автомобили и паркинг; образователни и здравни центрове; земеделски и ветеринарни предприятия.

Изключения се правят само за дейности, които вече са подали уведомления чрез NotifyBusiness - техните данни се прехвърлят автоматично. Необходима е нова регистрация за добивни индустрии, където са променени формите за уведомяване.

Отговорности и нови правила

От компаниите се изисква да качат всички документи, потвърждаващи законната дейност в системата OpenBusiness до края на 2025 г.

Неспазването на това изискване ще доведе до административни санкции. Също така е въведено цифрово задължение, което се начислява при издаване на някои разрешителни и глоби.

Според Министерството на развитието реформата ще ускори процесите на лицензиране и ще увеличи прозрачността в бизнес операциите.

Държавните агенции са длъжни да актуализират своите процедури в национален регистър до края на годината.

Така OpenBusiness се превръща в ключов елемент нова цифрова архитектура на гръцката икономика предназначен да комбинира контрол, надзор и лицензиране в една онлайн платформа.