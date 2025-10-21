Модерните цветове лак за нокти за есента

Есента дойде бързо и вече видяхме какви ще са новите тенденции в света на красотата - маникюри, грим, прически. Но е важен не само видът маникюр и украшенията при него, а и в какъв цвят е той. Или пък с кои багри да лакирате ноктите, ако предпочитате по-изчистените дизайни. Ето цветовете лак за нокти модерни тази есен, според "Pop Sugar".

Мерло

Основен цвят за есента! Чаша вино в уютна дъждовна вечер вкъщи - това е класика за сезона. А и тъмночервеното винаги е подходящ лак за есента - когато много от накапалите листа са в тези багри. Така че - няма да сбъркате с нокти, лакирани в мерло - винаги модерни през този сезон. Така сте изискани и елегантни.

Електриково синьо

Този цвят започва да става модерен още по-рано през 2025 г., но през есента е още по-хитов. Той стои много интересно, особено върхо ноктите. Залагате на по тъмен нюанс на синьото, но не и прекалено тъмен. Важно е да е искрящ, да грабва вниманието веднага. С такъв маникюр сте стилни, но и весели, енергични, магнетични.

