Новини

Засега няма планове за среща между Тръмп и Путин

Това съобщи Белия дом

21.10.2025 | 21:00 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс, като цитира изявление на високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега.

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен", пише БТА.

тръмп путин
