Украйна се готви за нови преговори без използването на нови ракети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски щателно подготви основите за посещението си в Белия дом в петък. В продължение на дни той повтаряше едно и също послание - че Киев се нуждае от произведени в САЩ ракети "Томахоук", за да нанесе удар дълбоко в Русия. След това, миналия уикенд, в два последователни разговора, той подтикна президента Тръмп да продаде оръжията. Накрая, преди пристигането си, той изпрати висши помощници във Вашингтон тази седмица, за да се срещнат с производителя на ракетите, пише NYT.

Но когато Зеленски кацна във Вашингтон, обстановката се промени. Тръмп получи телефонно обаждане от президента на Русия Владимир Путин, който изглежда го разубеди да не продава оръжията и да се насочи към възобновяване на мирните преговори с лична среща .

Докато Зеленски седеше пред Тръмп в петък, промяната в позицията на американския лидер беше очевидна . "Надяваме се, че ще можем да приключим войната, без да мислим за "Томахоук", каза му Тръмп. Путин, добави той, "иска да сключи сделка".

"Това е дежавю", каза в интервю след срещата в петък Александър Мережко, председателят на комисията по външни работи в украинския парламент. "Тръмп отново се хвана на стария трик на Путин."

Последователността от събития беше твърде позната на украинците. В продължение на месеци те наблюдаваха как усилията да привлекат непостоянния американски президент на своя страна многократно биват подкопавани от Русия, която обещаваше още мирни преговори.

Украинците сега се притесняват, че са загубили инерцията, която бяха натрупали през последните седмици, като се възползваха от разочарованието на Тръмп от отказа на Москва да уреди войната. Вместо предпочитаната от тях стратегия - да нанесе силен удар по Русия с далекобойни удари, за да наложи истински преговори - Киев се връща към цикъл от преговори, които според него вече са се доказали като безполезни .

Ситуацията поставя Украйна в неловко положение, принудена да чака срещата между Тръмп и Путин, преди да реши следващия си ход. Ако преговорите не доведат до нищо, се очаква Киев отново да се опита да насочи Тръмп към предоставяне на повече оръжия.

Все пак, Зеленски може да се задоволи с предложението на Москва за нови мирни преговори, което подкрепя дългогодишния му аргумент, че Русия ще преговаря само когато е изправена пред военна заплаха.

"Това показва силата на "Томахоук", каза Хари Неделку, старши директор в Rasmussen Global, изследователска организация. "Оръжията не е задължително да бъдат разположени, за да бъдат ефективни и да накарат Путин да реагира. Така че, очевидно, натискът работи."

Киев се нуждае от паузата, за да ремонтира енергийните съоръжения, силно повредени от седмици на удари . През последните дни в цялата страна бяха наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването, а експерти предупреждават, че ситуацията може да се влоши с настъпването на зимата.

В знак, че Киев и Москва все още могат да намерят общ език, Международната агенция за атомна енергия обяви в събота, че двете страни са се споразумели за локално прекратяване на огъня близо до Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна, която е контролирана от Русия. Прекратяването на огъня ще позволи ремонт на повредени електропроводи, които захранват съоръжението и спомагат за охлаждането на реакторите му. Централата беше без външно захранване в продължение на четири седмици, работейки на резервно дизелово гориво.

Въпросът е дали Путин ще преговаря сериозно на срещата си с Тръмп, предварително насрочена в Будапеща през следващите седмици.

Мережко, украинският депутат, каза, че се съмнява в това, добавяйки, че Путин, ако наистина отиде в Будапеща, ще се опита да „измами Тръмп отново“.

На въпрос в петък дали е загрижен, че руският лидер се опитва да си спечели повече време, Тръмп отговори: „Така е“.

Анализаторът Неделку заяви, че Тръмп би искал да избегне повторение на предишната си среща с Путин в Аляска през август, която не доведе до резултати, след като Русия повтори исканията си за обширни териториални отстъпки от страна на Украйна, която не беше стартер в Киев.

Анализатори казват, че ако започне нов кръг от преговори, Украйна ще бъде в относително по-силна позиция, отколкото при предишни опити за преговори.

Въпреки че опасенията през пролетта и лятото, че Русия може да превземе ключови градове в източната част на Донецка област, бяха големи, Украйна удържа позициите си и запази контрол над градовете. Руският напредък се забави през последните седмици, а украинските контраатаки си възвърнаха част от териториите . Анализаторите очакват фронтът да се стабилизира през зимата, като оскъдната растителност ограничава прикритието на войските, а студът усложнява логистиката.

Ограниченият напредък на Русия на бойното поле помогна на украинските власти да разубедят Тръмп да се откаже от първоначалното му убеждение, че Русия е длъжна да спечели войната и че Украйна би било по-добре да сключи сделка, дори това да означава да отстъпи територия. Сега те са по-малко загрижени, че Тръмп може да подкопае Киев в бъдещи преговори.

Продължаващата месеци украинска кампания, насочена срещу руската петролна инфраструктура, даде на Киев и нов лост, като постави Москва под икономически натиск. До миналия месец Украйна беше унищожила или повредила около 20 процента от руския рафинериен капацитет, причинявайки сериозен недостиг на бензин в няколко региона и донасяйки болката от войната на руснаците.

Въпреки че решението на Тръмп по-рано тази година да прекрати военната и финансовата помощ за Украйна породи опасения, че способността на Киев да се бори ще бъде сериозно ограничена, европейските фондове частично запълниха празнината и европейските столици сега проучват начини за насочване на големи суми в подкрепа на военните усилия в дългосрочен план.

Европейските лидери обсъждат предложение за отпускане на 160 милиарда долара на Украйна въз основа на замразени руски суверенни активи в Европа , което е около три пъти повече от годишния бюджет за отбрана на Украйна. Международният валутен фонд също така изглежда вероятно да одобри нова програма за финансова помощ на стойност няколко милиарда долара за Украйна, според служители на фонда и Украйна, които се срещнаха тази седмица във Вашингтон и пожелаха анонимност, за да обсъдят срещите при закрити врати.

След срещата в Белия дом, Зеленски заяви пред репортери, че подкрепя подновените усилия на Тръмп за спиране на боевете, макар че се съмнява, че Москва споделя това мнение.

Но той изглеждаше разочарован от загубата на влиянието на „Томахоуките“, заявявайки, че повече няма да обсъжда въпроса, защото Съединените щати искат да избегнат „ескалация“ с Русия. Той също така каза, че не е имал възможност да настоява за допълнителни икономически санкции, друг инструмент, който Киев се е надявал да използва, за да окаже натиск върху Москва.