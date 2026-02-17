Европрокуратурата в София разследва измама с помощи за хора с увреждания

Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт срещу четирима обвинени в получаване чрез измама на помощи за заетост на хора с увреждания.

Според разследването две дружества са били регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд, насочена към интегриране на хора с трайни увреждания на пазара на труда и подобряване на тяхното социално включване.

Събраните доказателства сочат, че обвиняемите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да осигурят работа на лица от целевите групи. Вместо това схемата е била насочена към незаконно получаване на европейски средства, предназначени за заплати на фиктивни служители, предаде БНР.

С помощта на съучастник трима управители на компаниите са подали невярна информация, че са наели лица от целевите групи, които в действителност не са извършвали никаква дейност. Освен това, обвиняемите са изисквали от фиктивните служители да им връщат в брой повече от половината от дължимото възнаграждение, за да не остава следа от измамата. Получените от двете дружества средства възлизат на над 42 500 евро.

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са заплашени от наказания между две и осем години лишаване от свобода.