Новини

Хиляди портокали полетяха във въздуха на карнавал в Италия ВИДЕО

Вижте как един средновековен бунт оживява всяка година в Ивреа

17.02.2026 | 14:48 ч. 2

В Ивреа, град в Северна Италия, започнаха карнавалните празненства с ежегодната си "Битка с портокали" ("Battle of the Oranges"), в която хората си хвърлят портокали един по друг - просто за забавление.

Историческият карнавал в стария средновековен град близо до Торино, отбелязва легендата за Виолета - дъщеря на мелничар, която освобождава хората от тиранин, довел града до глад.

Пъстрият бой е символично възпоменание на въстанието и се разиграва между девет пешеходни отбора, които представят въстаналия народ, докато хвърлящите портокали от конски впрягове олицетворяват феодалните армии.

Портокалите, използвани по време на празника, не са годни за продажба, уточнява организатор, като добавя, че след събитието те се събират и се използват за тор, пише ВВС.

битката на портокалите Италия
