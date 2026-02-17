ВКС иска по-тежка присъда за Кристина, убила двете си деца в Сандански

Върховният касационен съд (ВКС) върна за ново разглеждане делото срещу Кристина Дунчева, която през 2020 г. уби двете си малки деца в дома им в Сандански. Тогава стана ясно, че 31-годишната тогава Дунчева е заклала с нож 5-годишния си син и 3-годишната си дъщеря. Разбра се обаче, че преди това е била подлагана на системно домашно насилие и тормоз и не е получила подкрепа въпреки множеството жалби.

На първа инстанция окръжният съд в Благоевград я осъди на доживотен затвор без право на замяна, но след това Софийският апелативен съд (САС) намали драстично наказанието до 12 години затвор. Според въззивната инстанция Дунчева не е извършила убийството по особено мъчителен начин, тъй като децата са починали бързо и според данните по делото са изпаднали в безсъзнание за „секунди до около минута“.

За да намали толкова наказанието, САС прие, че и най-ниското, предвидено в закона – 15 години, се явява прекалено тежко при наличието на изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Апелативният съд прие, че такова изключително обстоятелство е „психичният недостатък“, от който страда Дунчева и той е улеснил екстремно извършването на убийството.

Според ВКС обаче наложеното ново и много по-ниско наказание на подсъдимата е несправедливо, тъй като не е отчетена пълната безпомощност на двете деца, лишени от каквато и да е възможност за защита или бягство.

„Не е отчетено и обстоятелството, че деянието е осъществено в домашна среда, която по естеството си следва да бъде място на сигурност и закрила за двете жертви. Подценено е било и това, че макар и за кратък период от време всяко от децата е осъзнавало не само противоправното нападение, насочено срещу него, но и извършваното едновременно с това посегателство срещу неговия брат или сестра“, пишат върховните съдии, съобщи "Лекс".

На следващо място те отбелязват, че наличието на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства не е достатъчно, за бъде наложено наказание под минимума, а съдът трябва да констатира, че и най-лекото наказание е несъразмерно тежко.

Именно с този правен извод, направен от САС, касационната инстанция изразява несъгласие. „При съпоставка между степента на обществена опасност на деянието и дееца и санкционния минимум, предвиден от законодателя, не може да се направи обоснован извод, че наказанието от 15 години лишаване от свобода е изключително тежко по смисъла на чл. 55 от НК. Налагането на наказание под този минимум води до изкривяване на принципа на справедливостта, като създава несъразмерност между тежестта на извършеното престъпление и наказателната репресия“, категорични са върховните съдии и връщат делото на нов състав на апелативния съд.