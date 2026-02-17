IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обвиняемият по делото "Сияна" Георги Александров остава в ареста

Адвокатът на Георги ще обжалва решението на съда

17.02.2026 | 15:12 ч. 3
БГНЕС

Георги Александров, обвиняем по делото за катастрофата, в която загина Сияна, остава в ареста. Окръжният съд в Плевен отказа да уважи молбата на подсъдимия за изменение на мярката му за неотклонение, съобщава БНТ.

Според съдебния състав няма основания за промяна на мярката за неотклонение в по-лека. Не е отпаднала опасността, ако не е в ареста, Александров да се укрие. Освен това делото се развива в разумни срокове и редовното явяване на Георги Александров в съдебните заседания се дължи на това, че е задържан под стража.

Явор Нотев е адвокат на обвиняемия Георги и каза, че ще обжалва днешното определение пред Апелативен съд Велико Търново.

Сияна дело съд обвиняем Георги Александров присъда арест Плевен
