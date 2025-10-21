IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп оказва натиск върху Украйна да се откаже от Донбас

Източникът добави, че преговорите на Зеленски с Тръмп „не са били лесни“

21.10.2025 | 20:15 ч.
Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп е оказал натиск върху украинския си колега Володимир Зеленски да се откаже от източната част на Донбас в замяна на мир по време на „напрегнатите“ преговори в петък (17 октомври) миналата седмица във Вашингтон, съобщи високопоставен украински представител.

Източникът добави, че преговорите с Тръмп „не са били лесни“ и че дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна са се усещали като „протакани“, предаде АФП.

Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом миналата седмица, надявайки се да се възползва от нарастващото недоволство на американския лидер от нежеланието на руския президент Владимир Путин да приеме примирие.

Вместо това обаче той си тръгна с празни ръце, след като Тръмп – който ден по-рано разговаря с Путин – отхвърли молбата му за ракети Tomahawk с голям обсег и го притисна да сключи споразумение.

На въпроса дали Тръмп е приканил Зеленски да се оттегли от териториите, които Украйна все още контролира – едно от ключовите искания на Путин – украинският официален представител отговори: „Да, това е вярно.“

След срещата си със Зеленски Тръмп заяви в социалните медии, че разговорите им са били „много интересни и сърдечни, но му казах, както и на президента Путин, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи споразумение!“

Тръмп обеща да сложи край на тригодишната и половина руска инвазия в рамките на „24 часа“ от встъпването си в длъжност през януари, но не успя да изтръгне никакви отстъпки от Путин.

Позицията му по отношение на войната се променяше многократно след разговорите му както с Путин, така и със Зеленски, пише БГНЕС.

