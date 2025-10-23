Разрушаването на Белия дом от Тръмп предизвика хор от отвращение

Когато Барак Обама оплю Доналд Тръмп на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом през 2011 г., черешката на тортата беше карикатура как би изглеждал Белият дом, ако Тръмп някога стане президент на САЩ.

Името „Тръмп“ беше изписано отгоре с гигантски главни букви, последвано от „Белият дом“ с крещящ лилав курсив, след това се мъдреха надписи „хотел казино голф игрище“ и „президентски апартамент“. Пародията представяше златни колони, гигантски кристален полилей и две оскъдно облечени жени, седнали на рецепцията.

Четиринадесет години по-късно визията на Обама изглежда все по-пророческа, тъй като Тръмп, решен да разшири президентската власт, поставя златния си печат навсякъде в Белия дом. А в драматичен обрат, той изпрати екип за разрушаване, който да премахне фасадата на Източното крило, за да може да построи бална зала за 250 милиона долара. По-късно се оказа, че цялото крило ще бъде разрушено, а ремонтът ще е със 100 млн. долара повече.

Образът на счупена зидария, развалини и стоманени жици на най-известния адрес в Америка напомняше за филм за бедствия и докосна дори хора, които са свикнали да пренебрегват скандалните лудории на Тръмп. Възпитаници на Белия дом и историци, занимаващи се с президентство, поведоха песента на отвращението.

„Това е мерзост“, каза Илейн Камарк, бивш служител, работил в сградата от 1993 до 1997 г. „Типично е за Тръмп и ще изглежда ужасно. Събарят цялото източно крило на Белия дом. Не е краят на света, но е просто още една причина американците да се отегчават от крал Тръмп.“

Беше отбелязано, че някои метафори просто се пишат сами. Джонатан Алтер, историк, специализиран в президентската история, коментира:

„Това е перфектният символ на администрацията на Тръмп и затова не искаха тази снимка да излиза наяве. Но тя ще стане емблематична и ще бъде използвана в историческите книги след стотици години. Това не е най-лошото нещо, което е направил, но има перфектно съответствие между визуалния образ и основната тема на втория мандат на Тръмп. В началото с Илон Мъск това беше резачката. Сега е разрушителна топка, която показва тяхното отношение. Те са се противопоставили на върховенството на закона.“

Източното крило е помещавало офисите на първата дама, театър и вход за посетители, който посреща чуждестранни високопоставени лица. Тръмп – който е бил предприемач в областта на недвижимите имоти, преди да започне политическата си кариера – и висши служители първоначално обещаха, че нищо няма да бъде разрушено по време на строителството.

През юли президентът каза:

„Ще бъде красиво. Няма да пречи на сегашната сграда. Ще бъде близо до нея, но няма да я докосва. И ще отдава пълно уважение на съществуващата сграда, на която съм най-големият фен. Тя е любимата ми.“

Тръмп продължи строителството въпреки липсата на одобрение от Националната комисия за капиталово планиране - изпълнителната агенция, която има юрисдикция върху строителството и основните ремонти на правителствени сгради в региона.

Президентът казва, че проектът ще бъде финансиран с частни дарения и че няма да бъдат изразходвани публични средства за балната зала. Белият дом покани някои от дарителите на вечеря в Източната зала миналата седмица, но не е публикувал подробен списък и разбивка на средствата.

Визуализациите, публикувани от Белия дом, показват отчетлива прилика с позлатената бална зала в Мар-а-Лаго, частния клуб и дом на Тръмп в Палм Бийч, Флорида.

Проектът също така е нараснал по размер, откакто беше обявен, като е набъбнал от 650 седящи гости до 999 души - зала, достатъчно голяма, за да побере и встъпване в длъжност, ако е необходимо. Прозорците ще бъдат бронирани, каза Тръмп.

Но Националният тръст за опазване на историческото наследство е поискал от Тръмп администрацията да спре разрушаването, изразявайки загриженост, че предложената бална зала с площ от 90 000 квадратни фута „ще затрупа самия Белия дом“. Резиденцията на изпълнителната власт е с площ от 55 000 квадратни фута.

Алтер направи сравнение с резиденцията на британския премиер във Великобритания:

„Представете си, че трябва да се постави стъклена кула с височина 15 етажа над Даунинг стрийт 10. Какво, по дяволите? Или ако премахнат всичко отляво и отдясно и построят някои крещящи нови сгради, които крал Чарлз би намразил.“

Президентите са добавяли нови крила към Белия дом, откакто строителството е започнало през 1792 г., по различни причини, а помощниците на Тръмп казват, че решението му да построи бална зала следва тази дълга традиция, отхвърляйки негативната реакция като „произведено възмущение“. Много минали проекти бяха критикувани като твърде скъпи или твърде разкошни, но в крайна сметка бяха приети.

Теодор Рузвелт добави Западното крило, за да осигури специално пространство за президента и ключовия персонал, докато Франклин Рузвелт добави Източното крило, което с течение на времето се превърна в база за персонала на първата дама и социалните функции.

Един от най-значимите ремонти на Белия дом се случи по време на Хари Труман, когато беше установено, че имението е толкова структурно нестабилно, че той нареди пълно изкормване на интериора, което продължи от 1948 до 1952 г. Проектът, включително добавянето на балкон на втория етаж на Южния портик от Труман, беше силно противоречив.

Други промени включват създаването на Розовата градина по време на администрацията на Джон Ф. Кенеди и решението на Ричард Никсън да превърне закрит плувен басейн, построен за физиотерапията на Франклин Рузвелт, в работно пространство за нарастващия прескорпус на Белия дом.

Тръмп сериозно преобрази Овалния кабинет, като добави множество портрети, бюстове и златни украшения. Той превърна Розовата градина в покрита с камъни тераса, монтира извисяващи се флагщоци на северната и южната поляна и украси външна стена с портрети на всеки президент, с изключение на непосредствения му предшественик Джо Байдън, който е заменен от автоматична писалка.

Сега Тръмп казва, че Белият дом се нуждае от голямо пространство за забавления и се оплака, че най-голямото пространство в Белия дом в момента побира едва около 200 души, което е твърде малко. Той не одобри миналата практика президентите да организират държавни вечери и други големи събития в палатки на южната поляна.

Анита Макбрайд, която беше началник на кабинета на Лора Буш, когато тя беше първа дама, и се описва като „отлично запозната“ с Източното крило, се съгласи, че предишните администрации „са били възпрепятствани да провеждат събитията, които са искали, от размера на залите, каквито съществуват в момента. Те са работили заобикаляйки това, като са имали временни конструкции, които са били поставяни там всеки път. Добавянето на бална зала е нещо, чието време е дошло.“

Но Макбрайд призна, че тази седмица е чула от много колеги, възпитаници на Източното крило, които намират кадрите с разрушенията за „трудни за гледане“ и „стресиращи“. Тя добави:

„Това не омаловажава историята, която е била създадена там, и важността от продължаване на запазването и споделянето на историите на Източното крило, защото то играе роля в историята на Белия дом. Нищо не променя това.“