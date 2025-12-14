Безпилотни прехващачи в Украйна, но картечниците остават ключови на бойното поле

Безпилотните самолети прехващачи се превърнаха в основен инструмент за противовъздушна отбрана на Украйна в борбата ѝ с руските заплахи.

Въпреки това картечниците, които отдавна се използват за сваляне на безпилотни самолети, все още са в действие, пише BI. Безпилотните самолети прехващачи са популярни, но все още са в ограничено количество и не винаги са идеалният избор. Украинските сили все още използват стари картечници и стрелково оръжие от десетилетия, за да се защитават от руските въздушни атаки, дори когато евтините дронове прехващачи набират популярност.

Безпилотните самолети прехващачи, които са въоръжени с малки бойни глави и летят директно в целите си или се взривяват наблизо, за да ги унищожат във въздуха, се превърнаха в ключов инструмент за Украйна, която се бори да се защити от засилващите се руски бомбардировки.

Въпреки това Украйна все още не разполага с достатъчно такива дронове и те не винаги са най-доброто средство за всяко прехващане, което прави оръжията практичен резервен вариант, заявиха пред Business Insider украински войници и служител, запознат със ситуацията в областта на сигурността.

В началото на тази година обаче Русия започна да модифицира своите дронове, за да летят по-бързо и на по-голяма височина, извън обсега на „Браунинг“ - популярно тежко оръжие, произведено в САЩ и създадено около края на Първата световна война.

Специален оператор от 4-и рейнджърски полк на Украйна, който преди това е работил с Browning в подразделение за противовъздушна отбрана, заяви, че пистолетът е надеждно оръжие, което войниците могат да усвоят само за няколко дни.

Руските безпилотни самолети не винаги поддържат постоянна височина по време на полет; понякога те летят по-близо до земята, където стават уязвими за „Браунинг“, каза Драго, който от съображения за сигурност може да бъде идентифициран само с повиквателния си знак.

Официалните лица обаче биха искали да видят преминаване към по-новите възможности. Йехор Черниев, заместник-председател на украинската парламентарна комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, заяви пред Business Insider, че въздушните защитници все още до голяма степен използват „остарели оръжия“, включително пушки, за да се борят с руските безпилотни самолети.

Черниев заяви, че Украйна с бързи темпове заменя тези оръжия с безпилотни самолети-прехващачи, определяйки ги като „много по-ефективни“.

Той заяви, че „поради липса на финансиране и ограничена помощ от нашите партньори все още не сме успели да приложим използването на дронове-прехващачи навсякъде и в необходимия мащаб“. Ограниченията на тези възможности оставят екипажите зависими от по-стари варианти, които са полезни, но невинаги са подходящи за заплахата.

По-рано тази година безпилотните самолети прехващачи се превърнаха в основен отбранителен приоритет за Украйна, тъй като тези системи са евтини и могат да се произвеждат в големи количества. Те са сред последните иновации на бойното поле и са изключително важни технологии, тъй като Киев е изправен пред нарастващите руски инвестиции в операциите си с дронове с голям обсег и все по-разширяващите се нощни атаки.

Някои украински дронове-прехващачи струват едва 2 500 долара;

за сравнение, руските дронове за еднопосочно нападение се оценяват на 35 000 долара в ниския ценови клас. Длъжностните лица подчертават, че е от решаващо значение да се намираш в правилния край на кривата на разходите.

Украинската отбранителна индустрия вече произвежда стотици дронове прехващачи дневно и военните често споделят кадри, показващи как те свалят руски атакуващи и разузнавателни дронове.

Западни военни служители и украински организации твърдят, че прехващащите дронове са отговорни за свалянето на хиляди руски безпилотни самолети в битка.

Междувременно НАТО отчита успеха на дроновете прехващачи в Украйна. Някои съюзници са закупили и разполагат свои собствени системи, признавайки стойността им като евтино решение за въздушна отбрана, което не изисква непременно задълбочено обучение.