Саламурата е тайната на всяко вкусно домашно сирене. Тя придава характерния му вкус, помага за съхранението му и гарантира, че всяка хапка е свежа и ароматна. Приготвянето ѝ у дома е лесно и бързо, дори ако сте начинаещи в кухнята. Всичко, от което се нуждаете, са вода, сол и малко търпение – резултатът обаче си заслужава напълно.

С какво трябва да започнете?

Започнете с избора на качествено сирене. Меките сирена като бяло саламурено или краве сирене са най-подходящи, но можете да експериментирате и с овче. Важното е сиренето да е прясно и да няма добавки или силни подправки, които могат да повлияят на вкуса на саламурата.

За класическа саламура за сирене използвайте съотношението 100 г сол на 1 литър вода.

Важно е солта да е чиста, без добавки.

Разтворете я в гореща вода, като разбърквате добре, докато се разтвори напълно.

Ако желаете, можете да добавите и малко лимонена киселина или оцет, те ще помогнат за стабилността на сиренето и ще удължат свежестта му.

След като соленият разтвор е готов, оставете го да изстине на стайна температура. Горещата вода може да промени текстурата на сиренето и да го направи по-твърдо или дори да се разтече. Когато саламурата е готова, нарежете сиренето на кубчета или по-големи парчета, в зависимост от това как планирате да го съхранявате.

Източник: Как се прави саламура за сирене – лесна рецепта