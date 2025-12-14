Един ранен и един загинал при пожари през последното денонощие

Потушени са 52 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 79 сигнала за произшествия.

При пожари за изминалите 24 часа има един загинал и един пострадал.

На 13 декември в 03:25 ч. е получено съобщение за пожар в постройка в ж.к. „Младост“ в София. След отдимяването сред горелите отпадъци е намерено обгоряло тяло на мъж с неустановена самоличност.

На 13 декември в 02:56 ч. е подаден сигнал за пожар в къща в старозагорското село Борилово. Пострадала е жена на 69 г., която е с изгаряния вследствие на пожара.

С материални щети са 12 от пожарите за денонощието, от тях четири са били в жилищни сгради. Без материални щети са възникнали 40 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства, пише БТА.