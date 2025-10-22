Хилари Клинтън се разплака заради "голямата, красива бална зала в Белия дом“ на Тръмп

Хилари Клинтън избухна в ярост и сълзи заради плана на 47-ят президент Доналд Тръмп да разруши Източното крило на Белия дом и да създаде "голяма, красива бална зала“. Оригиналната част на сградата беше разрушена в понеделник, за да се направи място за позлатената бална зала на президента, струваща 250 милиона долара.

Левицата критикува ремонта, като го нарече всичко - от разрушаване на най-известната сграда в Америка до прахосване на пари и естетически грозен.

Хилари Клинтън, бивши държавен секретар, първа дама и кандидат за президент, която загуби от Тръмп през 2016 г., се присъедини към нарастващия хор в социалните медии във вторник.

"Това не е неговата къща. Това е вашата (на американците, бел. ред.) къща. И той я разрушава“, написа бившият сенатор в X, като включи екранна снимка на статия на Washington Post за ремонта.

Белият дом отговори на либералното възмущение по-късно през деня.

"Президентът Тръмп работи 24/7, за да направи Америка отново велика, включително историческото си разкрасяване на Белия дом, без да е за сметка на данъкоплатците“, каза говорителят Абигейл Джаксън пред Fox News.

"Тези дълго необходими подобрения ще бъдат от полза за поколения бъдещи президенти и американски посетители на Народния дом", се казва още в изявлението.

В понеделник снимки показаха багер, който разкъсва някога девствената структура, която е част от комплекса на Белия дом повече от век. В целия район се чуха трясъци и трясъци, докато групи от служители и журналисти наблюдаваха как строителна техника откъсва парчета от стените.

Когато проектът за балната зала беше обявен първоначално, президентът и служителите на Белия дом предположиха, че поне част от Източното крило ще остане непокътната.

"Това няма да пречи на сегашната сграда“, каза президентът по това време и добави: "Ще бъде близо до нея, но няма да я докосва и ще отдава пълно уважение на съществуващата сграда, на която съм най-големият фен. Тя е любимата ми.“

Прессекретарят Каролайн Ливит беше директно попитана дали Източното крило ще бъде разрушено, когато плановете бъдат въведени. Тя каза, че "необходимото строителство ще се извърши и Източното крило ще бъде модернизирано“.

Тръмп използва подобен език в публикация в Truth Social в понеделник вечерта, след като кадрите от разрушаването започнаха да се разпространяват.

"Напълно отделно от самия Белия дом, Източното крило се модернизира изцяло като част от този процес и ще бъде по-красиво от всякога, когато бъде завършено!“, написа Тръмп.

През юли президентът обяви плановете си да построи грандиозна бална зала с площ от 25 000 квадратни фута, в която да се провеждат държавни вечери, банкети и други официални събития.

Визуализациите показват пищен дизайн - кристални полилеи, позлатени колони и златни инкрустации - отразяващи разкошната естетика на президентския курорт Мар-а-Лаго. Новата бална зала се очаква да бъде финансирана от частни средства, като Тръмп ще допринесе лично. Сред спонсорите са титаните от Силициевата долина, Apple и Google, гигантът в отбраната Lockheed Martin и телекомуникационният доставчик T-Mobile.

Източното крило, в оригиналния си вид, е построено през 1902 г. по време на мандата на президента Теодор Рузвелт, първоначално като малка структура, служеща за обществен вход. Оттогава е разширено и модифицирано, по-специално с добавянето на втори етаж през 1942 г., за да осигури офиси за първата дама Елинор Рузвелт и нейния екип.

Миналата седмица Тръмп проведе бляскава вечеря в Белия дом с милиардери и ръководители на компании, които финансират балната зала.

Сред гостите бяха петролният барон Харолд Хам, главният изпълнителен директор на Blackstone Стив Шварцман и Камерън и Тайлър Уинкълвос.

"Тук сме, за да ви отпразнуваме, защото дадохте огромна сума пари, за да видим построяването на бална зала“, каза Тръмп пред събралата се ликуваща тълпа в сряда.

"Между Китай, Русия и всичко останало, с което се занимаваме, това ще бъде страхотна бална зала... Строежът започва точно зад нас", добави доволен Тръмп.

Той отвори златните завеси зад себе си, за да разкрие строителната площадка и обясни: "Ще бъде съборена. Всичко там ще се срути и ще бъде заменено от най-красивата бална зала.“

В понеделник, след като строителството започна, златните завеси в Източната зала останаха затворени, за да заглушат всеки шум, но президентът спомена проекта, докато беше домакин на два бейзболни отбора на щата Луизиана в Белия дом.

Той каза, че основният прозорец на Източната зала, обърнат на изток, ще служи като „панел за нокаут“ и ще се превърне във вход за „най-красивата бална зала в страната“.

"Но това е панел за нокаут и той отива директно в балната зала“, обясни президентът. „Така че ще пиете напитки, коктейли, всичко на този етаж и те ще кажат „добре дошли на вечеря“, ще влязат в балната зала.“

Президентът потвърди, че строителството на проекта е започнало в понеделник, на фона на спирането на работата на правителството.

Очаква се балната зала да има капацитет от 1000 души и ще бъде снабдена с бронирано стъкло.

"Няма да има нищо подобно“, каза той. "Благодарение на вас те ще го получат. И аз също. Толкова много от вас бяха наистина, наистина щедри.“

Тръмп сподели анекдот за един от дарителите в залата, който го попитал: "Господине, ще бъдат ли подходящи 25 милиона долара?“

"Ще ги приема. Не са необходими много 25-ки [милиона долара], за да се направи.“

Той каза, че дарителите са били толкова щедри, че му е останало "пари“, които може да вложи в арката, която иска да построи срещу Националното гробище Арлингтън.

Тръмп искал да построи бална зала за Белия дом още през 2010 г., като първоначално направил предложението на съветника на президента Барак Обама Дейвид Акселрод.

Президентът не харесал вида на разтегателните палатки, които първата дама Мишел Обама използвала, за да бъде домакин на държавни вечери в Белия дом на Южната морава.

Откакто встъпи в длъжност, Тръмп преобразил Розовата градина, Овалния кабинет и е в процес на обновяване на Палмовата зала.