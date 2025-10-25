В Гърция бият камбаната: По-бедни сме от българите!

Гръцките медии бият тревога за икономическото състояние на хората.

"Гърците са по-бедни от българите“, посочват медии в коментари по данните на европейската статистическа агенция "Евростат", цитирани от БНР.

В последните четири години има шокиращи поскъпвания на стоките от първа необходимост в Гърция, според проучване на Асоциацията на потребителите.

Шоколадът се е повишил с 581%, а кафето - с 291%. Говеждото месо за четири години е поскъпнало с 377%, свинското със 140%, а агнешкото - с 209%. Почти двойни са цените на сирене, яйца, масло.

При електроенергията се отчитат колебания в зависимост от глобалната несигурност, коментират специалистите, но повишението за четири години е 109%.

При горивата – бензин и дизел има намаляване на цената.

Въпреки че гръцкото правителство намали и премахна част от дънъците, бюджетът на гърците не издържа.

Последното проучване на европейската статистическа агенция "Евростат" показва,че 67% от гърците имат усещане за бедност.