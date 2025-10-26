Притеснително ли е: Засякоха необичайно завишаване на магмената активност под Европа

Сеизмологичните станции на European Plate Observatory отчетоха необичайно повишаване на магмената активност под Южна Италия, Гърция и дори част от Централна Европа, съобщават от MeteoBalkans. Дълбоките слоеве на планетата се раздвижват, а това обикновено предшества тектонични промени.

Подземни реки от магма

Данните идват от геофизични томографии – триизмерни карти на вътрешността на Земята, направени чрез анализ на сеизмични вълни. Резултатите показват формиране на нови магмени канали на дълбочина от 25 до 45 км под повърхността. Те се простират от Южна Италия и Сицилия чак до Егейския басейн и Карпатите.

„Това е като да откриеш, че под краката ни тече огнена река,“ казва проф. Франческо Джироламо от Неаполския университет.

Европа – не толкова спокойна

Повечето хора смятат Европа за геологично стабилен континент, но под повърхността тя е напрегната и енергична. Вулканите Везувий, Етна, Кампи Флегрей и Санторини са част от огромна свързана магмена система. Новите данни подсказват, че тя се „презарежда“ – бавно, но осезаемо.

Енергия от дълбините

Сензорите на ESA, инсталирани в района на Неапол, засичат постепенно издигане на земната повърхност с до 8 мм годишно. Това означава, че налягането под земята се увеличава. Същевременно в Гърция и Турция са отчетени по-чести микротрусове и повишена температура на термалните извори.

Какво означава това

Според геофизиците, движението на магмата не означава предстоящо изригване, но е ясен знак, че системата е активна. Магмата се издига, натрупва газове и създава напрежение, което с времето може да се освободи.

„Европа навлиза в нов геоложки цикъл,“ коментира проф. Кристиан Хофман от Германския център по геодинамика.

Каква е връзката с климата?

Интересното е, че някои учени намират корелация между движението на магмата и топенето на ледниците. Когато огромни маси лед се стопят, налягането върху земната кора намалява, което позволява на магмата да се издига по-лесно. Така климатичните промени могат непряко да събуждат вулканите.

Европа е под напрежение

Засега няма данни за непосредствена опасност, но наблюденията продължават 24/7.

„Това е тихо движение, но на колосални мащаби,“ казват учените.

Под краката ни – на стотици километри дълбочина – Земята се пренарежда.