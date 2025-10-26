Откриха начин за лечение срещу рак на простата

Изследователи от Мичиганския университет в Детройт са разработили ново лекарство, способно да спре растежа на рака на простатата чрез „изключване“ на неговите генетични механизми.

Както е показано в проучване, публикувано в Nature Genetics (NG), злокачествените клетки зависят от специфични генетични „превключватели“ – енхансери – които активират растежа на тумора. Екипът от учени е идентифицирал ключов химичен маркер на тези енхансери – ацетилиране на H2BNTac – както и два ензима, p300 и CBP, които задействат този процес.

Учените са създали CBPD-409, лекарство, което селективно разрушава p300 и CBP. То елиминира и маркера H2BNTac, като по този начин блокира активността на андрогенните рецептори – основните двигатели на растежа на тумора.

В експерименти върху клетки и животински модели лекарството е спряло развитието на формите на рак на простатата, които са резизстентни на лечението, и е причинило регресия на тумора без забележими странични ефекти.

Според авторите, новият подход отваря пътя към фундаментално различна терапия – целенасочено разграждане на протеини, които контролират злокачествените процеси. Този метод би могъл да се превърне в основа за лечение на най-агресивните и устойчиви на лекарства форми на рак на простатата, при които стандартните лекарства вече не са ефективни, пише БГНЕС.