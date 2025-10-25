Бизнесмен подписа с наследниците на Марадона за марка с името му

Петимата наследници на футболната легенда Диего Марадона, който почина през 2020, подписаха договор за ексклузивно партньорство с шведския предприемач с ирански корени Аш Пурнури и компанията му Electra Global за комерсиаризация на продуктите с марката на Марадона, обяви във вторник шведската компания, цитирана от АФП.

„В рамката на това дългосрочно споразумение Electra поема всички аспекти по създаването, производството, маркетинга и дистрибуцията на продуктите в тясно сътрудничество със семейството“, се казва в комюнике.

„Няма много официални продукти на Марадона“, каза Аш Пунрури пред АФП.

Легендарният номер 10 почина от инфаркт на 25 ноември 2020 на 60-годишна възраст.

„Закъснението се дължи отчасти на това, че не се случи докато бе жив. А след смъртта му семейството и децата му не пожелаха да предприемат нищо с никого. Трябваше известно време, за да спечелим доверието им“, обясни предприемачът. Легендата на световния футбол има пет признати деца, но още 6 други претендират да са негови наследници.

„Името на баща ни има огромно значение за милиони хора по целия свят. Не е въпрос само на продукти, става въпрос да съхраним това, което представляваше Диего – неговата страст, енергия и любовта към хората“, се казва в комюнике на семейството.

Дрехи, обувки и аксесоари от луксозната гама ще бъдат произвеждани на първо време и ще бъдат насочени към европейския пазар. Проектът е още в началото си и не беше посочена цена за бъдещите продукти.

Много футболисти, сред които Кристиано Роналдо и Калиан Мбапе, както и Христо Стоичков в България, превърнаха името си в марка на продукти, които се продават на пазара. /БТА