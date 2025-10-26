Държавите със задължителна военна служба в НАТО вече са четири

След решението на хърватския парламент да въведе задължителна военна служба в републиката, страните от НАТО, където това вече е факт, стават четири. Досега военната служба бе задължителна в Гърция, Турция и Дания, където тя бе въведена отново наскоро.

В края на седмицата парламентът в Загреб прие Закона за отбраната с 84 гласа „за“, 30 „въздържали се“ и 11 гласа „против“, потвърждавайки повторното въвеждане на задължителната „основна военна подготовка“. Обучението ще продължи два месеца, а първите повиквания ще започнат до края на годината, съобщава "Индекс". Очаква се първите наборници в казармите в Книн, Слун и Пожега в началото на следващата година. Както беше обявено от Министерството на отбраната, планът е да се мобилизират приблизително 4000 новобранци годишно или пет приема всяка година.

Дебатът за повторното въвеждане на военна служба беше иницииран от президента Колинда Грабар-Китарович през 2015 г., а на следващата година и от ултраконсервативното правителство на Томислав Карамарко, въпреки многобройните съмнения относно способността на хърватската армия да приема наборници и съвместимостта на подобна практика със стандартите на НАТО. Сред държавите членки на НАТО военната служба все още е задължителна в Гърция и Турция, докато в Дания тя беше въведена отново наскоро.

Всички 18-годишни ще бъдат регистрирани във военния регистър и изпратени на военно обучение през календарната година, в която навършват 19 години. Преди обучението новобранците ще преминават медицински преглед, за да се определи годността им за военно обучение. Министерството на отбраната уточнява, че това обучение ще бъде организирано възможно най-близо до мястото им на пребиваване.

Прегледът ще определи здравословното състояние на потенциален новобранец. Подлежащите на военна служба могат да бъдат изпратени на обучение, да им бъде предоставено законово отсрочване до 29-годишна възраст или да бъдат освободени от това задължение при условията и реда, предвидени в закона. По изключение службата може да бъде отложена за обучение и за спортисти, участващи в световни и европейски първенства.

Жените не подлежат на наборна военна служба, но могат доброволно да завършат основна военна подготовка, условие за приемане на активна военна служба, и да служат в резерва. Тези, които не желаят да участват във военна служба по религиозни или морални причини, ще могат да възразят по съвест и да преминат тримесечно основно военно обучение в рамките на гражданската защита или местните звена в продължение на четири месеца. Всеки наборник, който не се отзове на повикването без основателна причина, не се яви на гражданска служба без основателна причина или напусне службата си, ще бъде подложен на глоба в размер от 250 до 1320 евро.

Младите мъже, обявени за негодни, преминалите кадетско обучение в продължение на най-малко две години по договор с Министерството на отбраната, тези, които притежават освен хърватско гражданство и чуждо гражданство и са преминали военно обучение в чужбина, студентите от полицейското училище към Министерството на вътрешните работи, служителите на съдебната полиция, както и ръкоположените свещеници, дякони или монаси, ще бъдат освободени от задължението да преминават военно обучение.