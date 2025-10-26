„Героите на Харков“: Как 48 деца бяха спасени от детска градина, ударена от руски дрон

Въпреки че се движи напред, тялото на Олександър Волобуев е леко обърнато встрани от камерата, сякаш се подготвя да посрещне смъртоносния въздух, все още изпълнен с падащи отломки и дим. С лице, изразяващо внимателна концентрация, генерал-майорът от Службата за гражданска защита на Украйна държи здраво нещо ценно, увито в палтото му, от което стърчат две малки розови обувки - дете. Това е поразителна картина от драматично спасяване от детска градина в източния град Харков, след опустошително пряко попадение от руски дрон.

Не е изненадващо, че снимката се разпространи из всички социални мрежи, завладявайки въображението както на украинската, така и на по-широката световна общественост.

С 48 деца, затворени в убежище в горящата сграда, това не беше единственият акт на храброст през този ден, далеч не.

Но малцина фотографии обобщават по-добре нарастващото въздействие на пълномащабната руска инвазия върху ежедневието, като най-уязвимите в Украйна, включително децата, понасят най-тежкия удар.

„Получихме обаждане, че е имало атака срещу детската градина“, разказва Олександър Волобуев пред BBC „И, разбира се, знаейки, че там ще има деца, тръгнахме с известна тревога.“

Той не очакваше, че в края на деня, в резултат на това, че е отнесъл момиченцето на безопасно място, ще бъде провъзгласен за национален герой.

В един миг, уловен от камерата, украинският народ видя не само реалността на новата стратегия на Русия – все по-честите атаки срещу гражданската инфраструктура – но и суровата картина на собствената си издръжливост и непокорство.

Бяха спасени 48 деца, а във видео се вижда как генерал-майор Волобуев носи малко момиченце на сигурно място.

Невъзможно е да се разбере защо Академията „Мед“, разположена в здрава двуетажна тухлена сграда в квартал Холодногирски в Харков, е била ударена от дрон „Шахед“.

Ниският, заплашителен бръмчащ звук на тези ирански оръжия, които носят смъртоносен 50-килограмов товар, вече е твърде познат не само на войниците на фронта, но и на украинците навсякъде. Макар да могат да бъдат унищожително точни, големият обем, изстрелван от Русия – с множество вълни от дронове при всяка атака срещу градове в цялата страна – означава, че някои от тях неизбежно се повреждат.

Русия редовно отрича, че атакува жилищни райони, но картите на града не показват очевидни военни цели в непосредствена близост до детската градина, а украинското правителство определено го определи като умишлено действие.

„Няма оправдание за атака срещу детска градина и никога не може да има“, заяви президентът Володимир Зеленски малко след удара. „Ясно е, че Русия става все по-нагла.“

Федор Уненко също беше с един от екипите за спешна помощ, които се втурнаха да реагират на удара. Обикновено, като прес-офицер в Службата за гражданска защита, той не е толкова пряко ангажиран в работата на предната линия. Но този път, виждайки бедствието, което се разгръщаше пред очите му, той знаеше, че трябва да действа.

„Имаше огромна експлозия и в очите им се четеше ужас“, разказва той за момента, когато намерил децата, сгушени в мазето на сградата.

За щастие, след предупреждението за въздушна атака, което прозвуча преди удара, децата са успели да стигнат до убежището на училището. Но с все още горящия пожар, разрушения покрив и сградата, изпълнена с дим и прах, те все още бяха в опасност.

Колегите му, както и членове на обществеността, които бяха дошли да помогнат, се приближаваха един по един, за да вземат по едно дете. Подобно на Олександър, неговият по-старши командир, Федир е заснет, докато носи дете на безопасно място. В неговия случай това беше момченце, през развалините и дима.

„Успокоявах го през цялото време, че всичко е наред, че няма за какво да се тревожи“, обяснява той. „Когато излязохме от сградата, имаше кола в пламъци. Нашите момчета я гасяха. И, знаете ли, бях изненадан, че детето не плачеше. В очите му определено се четеше страх. Казах му: „Хайде, прегърни ме колкото искаш. Аз съм доста едър и, както виждате на снимката, той ме прегърна много силно.“

В крайна сметка той изпълни две роли: спасителната работа и ежедневната си работа. Камерата на каската на неговия прес-секретар засне много от близките снимки и видеоклипове, които оттогава се разпространиха по целия свят.

Децата бяха откарани до спешен прием в безопасна зона, на няколкостотин метра от детската градина. Всички бяха невредими, но няма съмнение колко опасни са били за тях тези няколко минути.

Един възрастен, който работеше наблизо, загина при удара, а девет други бяха ранени, един от тях с тежки изгаряния, а друг с травматична ампутация на крака.

Фемир разказва, че всички спасители са били напълно наясно не само с рисковете от пожар, падащи камъни и дим, но и с възможността от нов удар.

Русия е известна с това, че удря два пъти една и съща цел, което украинците възприемат като умишлена стратегия за убиване на спасители.

Ден след атаката срещу детската градина, един от тези така наречени „двойни удари“ уби пожарникар и рани пет от колегите му в село на кратко разстояние от Харков.

Украйна смята, че Русия се е обърнала към цивилни цели в отчаяние от неспособността си да постигне значителни успехи на бойното поле. И Олександър, и Федир казват, че това, което са видели в детската градина, не е променило мнението им за врага.

„От самото начало имам само едно чувство, че трябва да преминем през всичко това и да спечелим“, категоричен е Олександър.

Попитан какво бъдеще предвижда за 48-те млади живота, които е помогнал да се спасят, той казва:

„Разбира се, само добър и щастлив живот. Но не само за нашите деца. Искам всички деца да живеят в мир.“