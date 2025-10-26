7 билки и подправки, които помагат при високо кръвно

Високото кръвно налягане, известно още като хипертония, може да окаже сериозно влияние върху здравето ви, ако не се контролира ефективно, и е често срещан рисков фактор за сърдечносъдови заболявания. Замаяност, гадене, умора, главоболие са част от неразположенията, за които покачването на кръвното налягане подсказва. Нерядко може да нямаме неразположения. Ето защо го наричат „тихият убиец“.

Консултацията с лекар не бива да се отлага.

Здравословното хранене е важна част от това да поддържаме кръвното си в здравословни граници.

Вижте някои билки и подправки, за които е известно, че помагат в контрола. Те не заместват лечението назначено от лекар.

Босилек

Босилекът е една от най-ефективните билки за понижаване на високото кръвно налягане. Той е богат на растителни съединения, сред които се откроява евгенолът – антиоксидант, който действа като естествен блокер на калциевите канали. Това свойство подпомага отпускането на кръвоносните съдове и понижаването на налягането. Освен това босилекът е широко използван в алтернативната медицина благодарение на множеството си ползи за здравето.

Магданоз

Магданозът е често срещана подправка, която добавяме към всякакви ястия, смутита, фрешове. Той е богат на каротеноиди и витамин C, които спомагат за намаляване на високото кръвно налягане и лошия LDL холестерол, който е основен рисков фактор за сърдечносъдови заболявания.

Освен това, магданозът е много ефективен за намаляване на излишните течности в организма, което е много важно, когато трябва да се контролира кръвното.

Източник: Кои билки и подправки, освен босилек и чесън, помагат при високо кръвно?