Москва е била подложена на украинско нападение с дронове втора поредна нощ

Украйна е атакувала с дронове руската столица Москва за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления от днес на Министерството на отбраната на Русия и на московския кмет Сергей Собянин.

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона, включително един, летящ над Москва, и 13 над Калужка област, която граничи с Подмосковието.

Кметът Собянин написа в приложението "Телеграм", че на мястото, където е паднал дронът, има екипи на службите за извънредни ситуации.

На този етап няма информация за щети или пострадали хора. Русия рядко дава пълна информация за пораженията от украинските нападения дълбоко в територията си, освен ако не са засегнати граждански обекти или не са пострадали мирни жители, отбелязва Ройтерс.

Три дрона са били унищожени от руската ПВО в Брянска област, която е гранична с Украйна, допълва руското Министерство на отбраната.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в "Телеграм", че мирен жител е настанен в болница.

Русия обяви вчера, че е свалила 34 дрона, насочени към Москва, посочва Ройтерс.

