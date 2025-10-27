Зеленски: Украйна ще работи по план за прекратяване на огъня "през следващите десет дни"

Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще работи по план за прекратяване на огъня с Русия "през следващите десет дни“, като повтори спешната нужда на Киев от американски оръжия с голям обсег, за да окаже натиск върху Владимир Путин да прекрати войната.

Украинският президент призова Тръмп да направи още по-голяма подкрепа за Киев, след като Вашингтон наложи строги санкции на големи руски петролни компании миналата седмица. В интервю за Аxios Зеленски заяви, че приветства решението да се наложат санкции на "Роснефт“ и "Лукойл“, но каза, че е преместен на масата за преговори без още по-голям "натиск“.

"Президентът Тръмп е обезпокоен от ескалация“, каза Зеленски пред изданието. "Но мисля, че ако няма преговори, така или иначе ще има ескалация. Мисля, че ако Путин не спре, ни е нужно нещо, което да го спре. Санкциите са едно такова оръжие, но ни трябват и ракети с голям обсег".

"Не говорим само за "Томахоук“. САЩ имат много подобни неща, които не изискват много време за обучение. Мисля, че начинът да се работи с Путин е само чрез натиск“, добави Зеленски и добави, че странта му и нейните съюзници са решили проактивно да работят по план за прекратяване на огъня "през следващата седмица или десет дни“.

Наскоро Тръмп сигнализира, че би могъл да бъде отворен за изпращане на Украйна на желаните ракети "Томахоук“, но след разговор с Путин по-рано този месец американският лидер се разколеба. На среща със Зеленски на 19 октомври Тръмп каза пред репортери, че смята, че предоставянето на ракети с голям обсег може да доведе до "ескалация“.

Тhe Financial Times запознати споделят, че разговорът между лидерите в Белия дом отново е достигнал връх и е прераснал в препирня. Пк време на ожесточения спор се предполага, че Тръмп е казал на колегата си Зеленски да приеме предложението на Путин за "червените линии" в Украйна.

"Тази червена линия, аз дори не знам къде е. Никога не съм бил там“, заявил Тръмп, според източниците. Американският лидер настоял Зеленски да предаде целия регион на Донбас на Путин. Той също така казал на Зеленски, че "Путин ще те унищожи, ако поиска“, ако не се съгласи с условията му.

"Разговорите ми с президента Тръмп бяха за натиск върху Русия. Мисля, че той искаше да ги притисне, но не искаше да доведе до ескалация или да затвори прозореца... за дипломация“, обясни Зеленски.

Украинският президент поднови призива си за подкрепа, тъй като Тръмп се отдръпна от идеята за среща на върха с Путин, очевидно поради продължаващия отказ на Русия да придвижи исканията си и да се съгласи на прекратяване на огъня по сегашните линии. Украинският лидер, междувременно, показа готовност да използва съществуващите бойни линии като основа за преговори.

Зеленски твърди, че Путин не подхожда добросъвестно към перспективите за мир - нещо, което Тръмп сякаш осъзна на 19 октомври, когато каза, че може би Путин го "играе“.

"Те направиха същото след Аляска“, каза Зеленски пред Axios, визирайки срещата на върха между Тръмп и Путин през август. "Това е третият или четвъртият път, когато Путин и неговите хора отхвърлят това, което Тръмп казва".

След катастрофалната среща на върха между Зеленски и Тръмп през февруари, украинският президент внимаваше да се придържа към посланията на Тръмп, като същевременно подчертаваше къде Русия се е отказала от думата си.

Зеленски се срещна със Киър Стармър и "Коалицията на желаещите“ в Лондон миналата седмица, където съюзниците публично приветстваха подкрепата на Украйна за прекратяване на огъня и отбелязаха отказа на Путин, докато ескалираха атаките срещу Украйна.

Лидерите обсъдиха и възможността за по-нататъшни санкции срещу Русия и как те биха могли да отключат замразени руски активи, за да помогнат за финансирането на отбраната на Украйна.

Санкциите, наложени от САЩ на руския петрол, ще засегнат голяма индустрия с директно влияние върху военната машина на Москва. Путин посочи, че те няма да навредят драстично на икономиката. Зеленски обаче каза, че Кремъл е разтърсен от хода.

В рамките на няколко дни след съобщението, Путин заяви, че Русия е изпитала нова крилата ракета с ядрен двигател и ядрени заряди, за която се твърди, че има неограничен обхват и потенциал да заобикаля американските противовъздушни системи.

Бившият руски премиер Сергей Степашин заяви, че "Буревестник“, както и ракетата "Орешник“, тествана миналия ноември, ще накарат Украйна да се замисли преди да атакува Русия, дори ако САЩ предоставят ракети "Томахоук“.

Международният институт за стратегически изследвания, цитирайки специализирано руско военно списание от 2021 г., заяви, че "Буревестник“ ще има номинален обхват до 20 000 км (12 400 мили), така че може да бъде базирана навсякъде в Русия и да поразява цели в Съединените щати.