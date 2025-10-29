Очаква се Украйна да преживее най-бруталната си зима, откакто Русия нахлу през 2022 г., като и двете страни се фокусират върху въздушната война на далечни разстояния.

Колебаещата се политическа воля на САЩ и Европа превърна съюзниците на Киев в мекото дъно на войната, като планът на Украйна за оцеляване зависи от това да остане в битката достатъчно дълго, за да могат нарастващите разходи за инвазията на Путин да го убедят да спре, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Украйна се опитва да развие енергийната си инфраструктура, включително възобновяеми енергийни източници като вятърната енергия, за да оцелее през зимата и да издържи на руските атаки срещу енергийната си инфраструктура.

Украйна е на път да преживее най-бруталната си зима, откакто Русия нахлу през 2022 г. Това не е риск, а сигурност, тъй като и двете страни усещат, че са блокирани на земята и се фокусират върху войната на далечни разстояния във въздуха. Русия има план за победа, а украинците имат план за оцеляване. Въпросът е дали съюзниците на Киев изобщо имат план. Краткият отговор е „не“, или поне все още не.

Решението на президента Доналд Тръмп да санкционира двата най-големи руски производителя на петрол, „Роснефт“ и „Лукойл“, даде лъч надежда - но това е всичко. Не е ясно дали Тръмп е готов да понесе разходите, свързани с прилагането на тези санкции, или достатъчно дълго, за да промени изчисленията на Владимир Путин. Нещо повече, политиката на САЩ-Украйна остава противоречива, защото едновременно с това администрацията на Тръмп прехвърли цялата финансова тежест за въоръжаване и подпомагане на Украйна върху затруднената Европа.

Европа знае, че единственият възможен начин да се запълни дупката, оставена от финансовото оттегляне на САЩ, е да се използват 140 милиарда евро (163 милиарда долара) от замразени активи на руската централна банка. Но Белгия – където се съхранява по-голямата част от парите – току-що провали сделката от страх да не се наложи да поеме разходите за съдебни ответни мерки ; в най-добрия случай това ще се случи през декември. Междувременно Украйна изглежда ще остане без пари до края на първото тримесечие на 2026 г.

Тази колеблива политическа воля във Вашингтон и Европа превърна съюзниците на Киев в мекото дъно на войната. Това, което ще направят след това, или по-скоро какво няма да направят, вероятно ще реши как ще завърши тя, защото планът на Украйна за оцеляване зависи от това да остане в битката достатъчно дълго, за да може нарастващите разходи за инвазията на Путин да го убедят, че не може да си позволи да продължи.

Преди няколко седмици посетих Украйна, за да проуча какво представлява мантрата на правителството „защита, възстановяване, развитие“ за оцеляване през зимата. Елементът „защита“ е обхванат от нови разработки в технологиите за борба с дронове, укрепване на големи електрически подстанции и преследване на повече боеприпаси от САЩ и Европа , за което писах тук и тук .

Достатъчно е да се каже, че това не е достатъчно, за да се неутрализира въздействието на драматичното увеличение на производството на дронове и ракети от Русия, което ѝ позволява рутинно да изстрелва залпове до 10 пъти по-големи, отколкото през предишни зими. Тази атака вече е унищожила около 60% от капацитета за производство на природен газ на Украйна, добавяйки над 2 милиарда долара към сметките за внос тази зима. Това са повече пари, с които Киев няма.

Един ръководител в средно голяма частна енергийна компания ми каза, че същото съоръжение, което са ремонтирали миналата година, след като е било ударено от два дрона, е било ударено от 17 едновременно това лято, причинявайки много повече щети. Така че „възстановяването“ също ще отнеме повече време и финансиране, отколкото преди. Но най-интригуваща е частта от формулата, свързана с „развитието“.

Александър Селищев, главен изпълнителен директор за възобновяеми енергийни източници в DTEK, най-големият частен инвеститор в енергетика в Украйна, ми показа 70 куба за съхранение на батерии с височина 2,5 метра, които компанията му току-що беше инсталирала близо до Киев. Това беше едно от шестте подобни съоръжения в страната, които бяха пуснати в експлоатация само дни по-рано, с общ капацитет от 200 мегавата, или около половината от мощността на типичен ядрен реактор. Когато Русия унищожи част от електропреносната мрежа, батериите на Fluence Energy Inc. от САЩ трябва да се задействат в рамките на милисекунди, за да предотвратят внезапните дисбаланси в мрежата, които предизвикват прекъсвания на електрозахранването.

Посетих и проект за вятърен парк на DTEK, намиращ се на около два часа път с кола от Одеса, в Южна Украйна. Компанията реши да възобнови строителството на обект с мощност 500 MW в средата на 2022 г., веднага щом стана ясно, че Русия атакува енергийната инфраструктура. Това може да изглежда странен избор, като се има предвид, че инвестицията от 450 милиона евро веднага ще се превърне в мишена , но се оказва, че зелената енергия е по-подходяща за война; турбини, разпръснати на десетки квадратни километри, са много по-трудни за унищожаване от една-единствена електроцентрала на въглища или газ.

Гледах как една турбина, ударена по време на руска атака по-рано тази година, беше демонтирана. Повредена 79-метрова куха лопатка, достатъчно дебела, за да стои в нея, лежеше до достъпен път. 61-тонната главина на лопатката беше свалена онази сутрин, но целият ремонт отнема само около седмица, а ударите са рядкост.

„По природа вятърната енергия е по-устойчива“, каза ми Селишчев. „Разбира се, че можеш да унищожиш всичко, но вятърът е по-децентрализиран и затова е по-лесен за обезопасяване.“

С 19 инсталирани турбини, в сравнение с четири в началото на войната, вятърната електроцентрала „Тилигулска“ сега произвежда 114 MW. Останалите 64 турбини от Vestas Wind Systems A/S трябва да заработят до края на 2026 г., като дотогава DTEK се надява да е започнала работа по още един вятърен парк с мощност 650 MW. Това би представлявало около половината от плана на правителството за добавяне на 2 GW вятърна енергия към мрежата.

Това е енергията, от която Украйна се нуждае. Страната имаше общ производствен капацитет от 25 гигавата през 2021 г., намален поради окупация и разрушения до 17 GW днес, каза ми министърът на инфраструктурата Олексий Кулеба в интервю в офиса му в Киев. Страната се нуждае от 15 до 17 GW, за да поддържа отоплението, което оставя много малък буфер . Но Кулеба казва, че опитът от предишни зимни нападения също е изградил устойчивост. Около 1 GW от оставащия производствен капацитет на Украйна е децентрализиран към по-малки, по-трудни за разрушаване единици , докато много магазини, офиси и училища в цялата страна са се сдобили с резервни генератори. Когато топлината се загуби през следващите месеци, около 10 000 от тях се превръщат в „топлинни центрове“, към които хората се насочват, за да се стоплят.

Ще бъде ли това достатъчно, за да спре милионите украинци да бягат на Запад? Може би. Но самият потенциал за нова, политически дестабилизираща вълна от бежанци е част от кампанията на Путин да удари този крехък, съюзнически кът със заплахата от много по-широка война. Ето защо той се появи по телевизията във военна униформа едва за трети път от началото на войната на 26 октомври, слушайки началника на Генералния щаб Валери Герасимов да докладва за уж неумолимите бойни победи на Русия и да се хвали с новоизпитана крилата ракета с ядрена мощност и способност да носи ядрени оръжия, която има неограничен обхват и не може да бъде спряна.

Трудно е да се каже дали най-новото чудодейно оръжие на Путин е наистина неудържимо, точно както е съмнително дали би рискувал ядрена война. Също така, колкото и трудна да е ситуацията за украинските войски, Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна с огромна цена, откакто спря последната успешна контраофанзива на Киев през ноември 2022 г. И, както посочи бившата руска централна банкерка Александра Прокопенко , Путин е изправен пред свои собствени нововъзникващи напрежения у дома.

Въпреки това, пропагандните твърдения на Герасимов за обкръжения и предстоящ колапс на украинските сили по фронта може да се окажат самоизпълняващи се пророчества, ако съюзниците не успеят да осигурят своя дял от средствата за бой тази зима.

Посланието на Путин към Запада е ясно: Украйна ще загуби така или иначе и ние сме готови за най-голямата война, ако някой ни се изпречи на пътя; а вие? Заключението, което лидерите в САЩ и Европа трябва да си направят, е също толкова ясно: Каквото и да правят, трябва да го направят решително и сега.