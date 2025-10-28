Огромният заем на Украйна плаши малката Белгия

Западните съюзници са замразили около 300 милиарда долара руски активи от инвазията в Украйна през 2022 г., като по-голямата част от тях са блокирани в Euroclear Ltd.

Западните съюзници са замразили около 300 милиарда долара руски активи от инвазията в Украйна през 2022 г., като по-голямата част от тях са блокирани в една малко известна, но изключително важна финансова клирингова къща със седалище в Брюксел, наречена Euroclear Ltd. Въпреки това, те не са стигнали дотам да конфискуват активите в полза на Украйна, предпочитайки обходни решения, които не нарушават правните и икономическите табута. Сега този компромисен подход достига границите си, като Белгия, родина на Euroclear, се противопоставя на нов огромен заем от 140 милиарда евро (163,0 милиарда долара) за Киев, като използва замразените активи като гаранция. Необходим е нов подход.

Правната структура на този предложен заем, публично одобрен от германския канцлер Фридрих Мерц миналия месец, изглежда ясна, дори и да не са известни всички подробности. Активите на руската централна банка, държани в Euroclear, предимно парични средства от облигации, които са падежни, ще бъдат отпуснати чрез облигации с нулев купон. Изплащането на заема ще бъде обвързано с руските репарации и ще бъде гарантирано от повечето, ако не и от всички страни от Европейския съюз и други желаещи участници. Европейската централна банка заяви, че планът трябва да спазва международното право, да запази финансовата стабилност и да гарантира солидарност, според хора, запознати с въпроса.

Предимството би било да се отключи тази спасителна линия за Киев, без да се преминава червената линия на отнемане на активи. При настоящия предпочитан механизъм за облагане с данък на лихвите, получени от реинвестирани парични средства в Euroclear, клиринговата къща досега е допринесла с 5 млрд. евро за Украйна.

Но в очите на белгийското правителство проектът носи неприемливи политически и икономически рискове. Като дом на Euroclear, Белгия очаква да понесе тежестта на контраатаките срещу клирингова къща, чийто бизнес модел се предполага, че е „отворен и неутрален“: Помислете за руски репресии, кибератаки или изтегляне на други държавни инвеститори като Саудитска Арабия или Китай. Премиерът Барт Де Вевер също е загрижен, че гаранциите на другите членки на ЕС в момента са далеч от сигурни, което оставя страната му изложена на риск от неплащане и бъдещи проблеми в Euroclear, чиито основни акционери са френско-белгийски финансови институции.

Това може да изглежда като класическо европейско колебание, тъй като заинтересованите от меката сила усещат натиска на един нов свят на твърдата сила. Трудно е да се пренебрегне фактът, че Де Вевер е под натиск в родината си, тъй като коалицията му „Аризона“ – наречена така заради цветовете на разнородните партии, които я съставляват – се бори да одобри бюджета. Настоящата схема, при която неочакваните печалби на Euroclear се вливат в белгийската хазна, е била полезна подкрепа в момент, в който страната се бори да събере милиарди, за да постигне новите цели за разходите за отбрана. Това ще изчезне с новия инструмент с нулев купон.

Все пак възраженията на Белгия заслужават да бъдат взети на сериозно. Де Вевер не е фигура като Виктор Орбан, а белгийците не са известни с драматичните си ветота (с изключение на епизода с безмитна търговия с Канада преди десетилетие). Главният изпълнителен директор на Euroclear, който пътува под въоръжена охрана, предупреди за системни рискове, а в Нидерландия видяхме как ключова фирма като Nexperia Holding BV може да бъде използвана като оръжие. Русия вече е конфискувала активи на стойност 33 милиарда евро, принадлежащи на клиенти на Euroclear, в централния депозитар на ценни книжа в Москва, според FT. Люксембург, обект на съдебен иск за 16 милиарда долара от руско-израелския магнат Михаил Фридман за неговите замразени активи, също изрази резерви.

Следващата стъпка е да се върнем към чертожната дъска, за да изработим гаранциите и солидарността зад този предложен заем, който изглежда е бил случай на поставяне на каруцата пред коня. Колкото по-широка е коалицията, толкова по-добре: 140 милиарда евро са по-малко от 1% от брутния вътрешен продукт на ЕС, но представляват една трета от този на Белгия. Този план за използване на замразените активи не е безрисков, но алтернативите – да се изостави Украйна или да се емитират директно дългови инструменти на ЕС – със сигурност са по-рискови. „Натискът да се използват руските замразени активи само ще нараства“, казва Николас Верон, сътрудник в мозъчния тръст Bruegel.

Проблемите на Белгия не са непреодолими и ЕС заявява, че остава „непоколебим“ в подкрепата си за Украйна. Ако членовете му не могат да изпълнят обещанията си, като в същото време се противопоставят на планове като съвместния дълг, под въпрос ще бъде поставена не само съществуването на Белгия, но и целия европейски проект.