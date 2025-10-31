Ураганът "Мелиса" наближава Бермудите, остави 44 жертви в Хаити, Ямайка и Куба

Националният център за ураганите на САЩ предупреди, че ураганът "Мелиса" се насочва към Бермудските острови, след като причини разрушения и десетки жертви в Хаити, Ямайка и Куба, съобщи агенция ЕФЕ.

Очаква се бурята да продължи да оказва влияние върху Хаити, Куба и Бахамите с опасни вълни и силни морски течения.

В 8:00 ч. местно време (12:00 ч. по Гринуич) окото на урагана се намираше на около 980 километра югозападно от Бермудските острови и на 475 километра североизточно от Централните Бахами. "Мелиса" се движи на североизток със скорост 33 километра в час и с максимални постоянни ветрове от 165 километра в час. Метеоролозите не очакват значителни промени в интензитета на бурята през деня, но прогнозите сочат, че тя може да започне да отслабва утре.

Националният център за ураганите съобщи, че над Бермудите ще започнат тропически бури по-късно днес, а ураганът ще достигне островите през нощта.

Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални доклади.

Министърът на информацията на Ямайка каза пред Ройтерс, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.

Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ.

Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.

"Мелиса" достигна сушата в Югозападна Ямайка във вторник като ураган от категория 5 – най-силният ураган, директно удрял карибската държава, и първият силен ураган от 1988 г. насам.

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията.

Метеоролозите на "АккуУедър" заявиха, че това е вторият по сила атлантически ураган в историята по отношение на силата на вятъра при достигане на сушата.

Според прогнозите щетите и икономическите загуби в западните Кариби се оценяват на стойност между 48 и 52 млрд. долара.

Властите в Хаити, която не беше ударена директно от урагана, но от дни беше изложена на поройни дъждове от бавно придвижващата се буря, съобщиха за 25 смъртни случая, повечето в южния град Пти-Гоав, където река излезе от коритото си.

"Мелиса" удари и Източна Куба, където около 735 000 души бяха евакуирани, но до четвъртък не бяха регистрирани смъртни случаи, въпреки големите поражения по къщите и насажденията. /БТА