Ким Кардашиян мисли, че кацането на Луната през 1969 г. е лъжа

Ким Кардашиян явно няма намерение да се отказва от най-спорната си теория досега — тя е убедена, че кацането на Луната през 1969 г. изобщо не се е случило.

В епизода на „The Kardashians“, излъчен в четвъртък, 30 октомври, 45-годишната риалити звезда призна, че не вярва в историческата мисия „Аполо 11“ — и дори се опита да убеди колежката си от „All’s Fair“, актрисата Сара Полсън, да започне да се съмнява заедно с нея.

„Ще ти пратя, не знам вече колко, сигурно милион статии – с Бъз Олдрин и... другия“, каза Ким между снимките, визирайки астронавта Нийл Армстронг. „Да, прати ми“, отвърна Полсън, докато Кардашиян ѝ показваше едно от клипчетата, които смята за доказателство.

„Момичето го пита: "Кой беше най-страшният момент?" И Олдрин казва: "Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи“, обяснява Кардашиян.

Ким продължи да твърди, че астронавтът „се е поразприказвал“ с възрастта и така издал истината: „Затова мисля, че не се е случило.“

В реалността обаче, само миналата година Бъз Олдрин даде интервю за People по случай 55-ата годишнина от мисията „Аполо 11“, в което потвърди точно обратното — че кацането е било реално.

По време на разговора на снимачната площадка Полсън обеща, че ще направи „огромно проучване“ след като разгледа материалите, които Ким ѝ е изпратила.

В изповед пред камерата Кардашиян призна: „Пращам ѝ конспирации през цялото време.“

Когато се прибрала в караваната си, продуцент я попитал направо дали наистина не вярва, че астронавтите са стъпили на Луната.

„Не мисля, че сме го направили. Мисля, че беше фалшифицирано“, заяви Ким.

„Гледала съм клипове, в които Бъз Олдрин говори как не се е случило. Постоянно го казва в интервюта“, добави тя.

След това изреди и любимите си „доказателства“: „Защо Бъз Олдрин казва, че не се е случило? На Луната няма гравитация — защо тогава знамето се вее? Обувките, които са в музея, имат различен отпечатък от този на снимките. И къде са звездите?“

Всички тези твърдения отдавна са опровергани от учени.

Когато продуцентът я попитал какво ще отговори на хората, които я смятат за луда, Ким само свила рамене: „Ще казват, че съм луда, каквото и да направя. Но просто влезте в TikTok. Вижте сами.“