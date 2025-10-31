Пуснаха срещу 7000 лв. собственика на дома за възрастни в Ягода

62-годишният Валентин Желев, привлечен като обвиняем за извършени престъпления в бившия дом за стари хора в село Ягода, е с нова мярка за неотклонение - от „домашен арест" в „парична гаранция" в размер от 7000 лева, съобщиха от съда.

Съдът е приел, че от събраните до този момент доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.

В мотивите за промяната на мярката съдът е посочил, че към този момент обвиненията не са конкретизирани, а по делото са разпитани почти всички възможни свидетели, събрани са всички възможни доказателства. Но прокуратурата, въпреки това, не е изготвила ново постановление за привличане на обвиняем, а продължава да се придържа към първоначалното така наречено „работно" постановление.

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Съдът е посочил, че Желев има постоянен адрес, постоянно местопребиваване в страната, има добри характеристични данни, има чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.

В определението си съдът е отбелязал, че обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно същият да посещава болнични заведения, с оглед запазване здравето и живота си.