Китайският ядренооръжеен арсенал би трябвало да изплаши целия свят

ASN -301 е китайски бариерен боеприпас – така нареченият дрон „камикадзе“ – оптимизиран за мисии за противорадиационно потушаване на вражеските системи за противовъздушна отбрана (SEAD) и/или унищожаване на вражеските системи за противовъздушна отбрана (DEAD). ASN-301 е проектиран да патрулира в район, да открива активни радарни емисии, след което оръжието се насочва и се сблъсква с радара, за да унищожи или потисне обекти на вражеската противовъздушна отбрана, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Тази система изглежда е вдъхновена от израелските боеприпаси тип „Харпи“ и иранските боеприпаси с делта крила тип „Шахед“ , които са станали повсеместни както в продължаващите конфликти в Близкия изток, така и в украинската война.

Спецификации на дрона ASN-301:

Година на въвеждане : Неизвестна (вероятно 2025 г.)

Брой построени : Неизвестен

Дължина : 2,5 м (8,2 фута)

Размах на крилете : 2,2 м (7,2 фута)

Тегло : 135 кг (297 фунта)

Двигатели : Конфигурация с тласкащо витло

Максимална скорост : 220 км/ч (137 мили/ч)

Пробег : 288 км (180 мили) / 4 часа издръжливост

Таван на обслужване : Неизвестен

Бойно тегло : 66,1-88,2 фунта (29-36 кг)

Екипаж : 0 (дрон)

Тази китайска конфигурация с делта крило и тласкащо витло разполага с бордова противорадиационна търсачка, настроена за широки радарни диапазони, което позволява на дрона да унищожава активни радарни излъчватели.

„Глобал Секюрити“ оценява , че бойната ѝ глава има детонация с близък/лазерен взрив и хиляди фрагменти.

Що се отнася до механизма за изстрелване на ASN-301, той може да бъде изстрелян или от монтирана на камион контейнерна установка, или от военен кораб. Скорошни кадри, разпространени в социалните медии, показват, че няколко ASN-301 могат да бъдат изстреляни едновременно от един камион, което означава, че възможностите за роене са изключително смъртоносни за тази система.

Смъртоносността на ASN-301 се свежда до способността му да открива и унищожава вражески радарни системи, които са критични за неща като противовъздушната отбрана.

Чрез премахване на специфичните радарни възможности на мрежата за противовъздушна отбрана на съперник, китайските военни могат да направят тази система за противовъздушна отбрана неефективна в бойни действия, защото ASN-301 буквално би заслепила сензорите на тази система за противовъздушна отбрана, давайки на китайските военни достатъчно време или да избегнат унищожение, или да повредят и/или унищожат вражеска цел, която е била защитена от тази мрежа за противовъздушна отбрана.

Въпреки че ASN-301 е впечатляваща – и евтина – система, която може да нанесе значителни щети на усъвършенствани и скъпи противовъздушни системи, факт е, че тя едва ли е безпогрешна. Всъщност, противорадиационните оръжия не са нов вид оръжие. Така че, противник, който е насочен към ASN-301, може просто да изключи радарите си или да използва примамки, за да попречи на ASN-301 да се насочи към противовъздушни системи. Нещо повече, противник може просто да премести радарите си, за да избегне заключването им от ASN-301.

И накрая, противник би могъл да заглуши ASN-301. В края на краищата, електронната война (EW) е ключов елемент от съвременната война. Пасивните радарни архитектури биха могли допълнително да намалят уязвимостта на противника към ASN-301.

И все пак, тази система не бива да се пренебрегва. Тя разширява инструментариума на Китай за операции срещу достъп/отказ на зона (A2/AD), като потиска американски, тайвански или други съюзнически радари в сценарий в Тайванския проток, например. Мобилните пускови установки и издръжливостта на оръжието увеличават обхвата отвъд бреговете на Китай. Присъствието му на бойно поле в Индо-Тихоокеанския регион принуждава регионалните участници да преосмислят собственото си използване на радари, засилване на защитата и пасивно откриване. Това може дори да накара съюзниците на САЩ да променят техниките си за командване и контрол или да инвестират в скъпи, сложни многопластови контрамерки. Всичко това отнема време и е скъпо.

ASN-301 е само един от многото примери за това как Китай напълно развива капацитета си да препятства западната отбрана, докато се готви да положи основите за собствените си сили, за да си възвърнат Тайван.