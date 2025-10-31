„Хамас“ върна на Израел тялото на заложник с българско гражданство

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение „Хамас“ на Израел.

Израелската армия съобщи вчера, че групировката е предала на Червения кръст в Ивицата Газа ковчези с телата на двама заложници.

По-късно вечерта израелските власти обявиха, че са идентифицирали телата и те са на заложниците Амирам Купер и Сахар Барух.

Сахар Барух, както и освободеният от плен войник Матан Ангрест, имат и българско гражданство.

Сахар Барух беше отвлечен от кибуца Беери на 7 октомври 2023 г. и отведен в Газа, където беше убит при провалила се спасителна операция на израелската армия през декември същата година. Той беше на 25 години.

Амирам Купер беше на 84 години към момента на отвличането му на 7 октомври 2023 г. Той беше похитен заедно със съпругата си Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. През юни 2024 г. Израел съобщи, че той е починал, докато е бил в плен.

Израел пък предаде в болница "Насър" в Ивицата Газа днес телата на 30 палестинци в замяна на тленните останки на двамата израелски заложници, върнати вчера от палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщиха за Фран прес от болницата.

"Получихме от израелската страна телата на 30 палестински затворници като част от споразумението за размяна", уточни болницата, намираща се в град Хан Юнис, в южната част на Ивицата Газа. Съгласно действащото от 10 октомври споразумение за спиране на огъня е извършена размяна на тленните останки на общо 15 израелци и 225 палестинци.

От тази дата насам групировката "Хамас" е върнала и телата на двама заложници от други страни - тайландец и непалец. С това върнатите тела са общо 17, предаде БТА.