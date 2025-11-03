От север на юг: Зачестяват инцидентите с дронове в Европа

Инцидентите с дронове зачестяват както в Германия, така и в съседните страни. Съвсем наскоро летище Бремен беше затворено. Снощи полицейски хеликоптер трябваше да бъде задействан над база на НАТО в Белгия, посочва "Шпигел".

Преди около месец изглеждаше, че Северна Европа – и особено Скандинавия – е в центъра на вниманието, но сега наблюденията на дронове донякъде се преместват на юг.

През уикенда над белгийската военна база "Клайне Брьогел", използвана от НАТО, бяха забелязани няколко дрона. Военните и полицията забелязаха снощи четири дрона, както съобщи белгийската информационна агенция Белга. Полицейски хеликоптер се опита да ги преследва, но след известно време те изчезнаха на север в посока Холандия.

И преди това на няколко пъти са били забелязвани дронове над военната база. През нощта "по-големи модели на по-голяма височина" не само са прелетели над военната база, но и са предприели действия срещу нея, написа белгийският министър на отбраната Тео Франкен в платформата "Екс". Според него е била използвана, неуспешно, апаратура за смущаване на комуникациите. "Хеликоптер и полицейски автомобили са преследвали един дрон, но са го изгубили след няколко километра."

Следващата седмица ще има среща с полицията, за да бъде анализирана заплахата и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намерени и арестувани пилотите на дроновете, написа Франкен в събота.

НАТО препрати запитването за наблюденията на дронове към белгийските власти. "Шпигел" припомня, че базата Клайне Брьогел беше част от ежегодните маневри на НАТО за защита на територията на алианса с ядрени оръжия с около 2000 военни през октомври. Според непотвърдени информации, военновъздушната база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.

Също така над летището в Антверпен в събота вечерта е забелязан дрон, както съобщи Белга, позовавайки се на полицията.

В Германия също е имало инцидент. Въздушният трафик на летището в Бремен е трябвало да бъде временно преустановен снощи заради дрон. Апаратът е бил забелязан около 19:30 ч. в непосредствена близост до летището, съобщи полицейски говорител в града. В резултат на това контролът на въздушното движение, в съгласие с федералната полиция, временно е преустановил излитанията и кацанията.

Въздушният трафик е бил възобновен около час по-късно. Според полицията все още не е ясно кой е управлявал дрона.

"Шпигел" отбелязва, че в петък вечерта полетите от основното летище в Берлин бяха преустановени за почти два часа, след като беше забелязан дрон. В началото на октомври полетите от летището в Мюнхен бяха временно преустановени по същата причина.

Инцидентът с дронове над базата "Клайне Брьогел" бележи втора нощ на подобна активност, посочи белгийският министър на отбраната, и описа случилото се като "явна атака", съобщи "Франкфуртер рундшау". Безпокойството идва поради твърденията, че в тази белгийска военна база има американски тактически ядрени оръжия. Според анализатори "Клайне Брьогел" е една от малкото европейски военни бази, където се съхраняват американски тактически оръжия: приблизително 10 до 15 ядрени бомби B-61, които могат да бъдат доставени от изтребители Ф-16, способни да носят ядрени оръжия.

Белгийските власти, както и тези в други европейски страни, съобщиха за няколко наблюдения на дронове през последните месеци, припомня вестникът. Безпилотни летателни апарати (БЛА) бяха забелязани над казармата Елзенборн на белгийско-германската граница в началото на октомври, а по-късно същия месец и над военни съоръжения в Марш-ан-Фамен в югоизточната част на страната.

САЩ притежават приблизително 200 тактически ядрени оръжия, около половината от които са разположени в Европа. Смята се, че около 100 тактически бомби се съхраняват в пет бази на НАТО на континента, включително тези в Турция, Германия и Белгия. За разлика от стратегическите оръжия, тактическите ядрени оръжия са предназначени за употреба на бойното поле или в рамките на конкретна конфликтна зона.

"Юронюз" разширява информацията, посочвайки, че през уикенда дронове са били забелязани над военните терени на Леополдбург и Марш-ан-Фамен, както и над летищата на Дьорн и Остенде. Медията припомня, че миналия месец 15 неидентифицирани дрона бяха забелязани да летят над военната база Елзенборн близо до германската граница.

Така и не става ясно чии са тези дронове, които всяват смут в Стария континент, посочва Си Ен Ен. Говорейки за последните инциденти телевизията цитира белгийския министър на отбраната Тео Франкен да казва, че Русия "се опитва да направи това във всички европейски страни", но не успя да обвини директно Москва. "Дали става дума за руснаците? Не мога да кажа, но мотивите са ясни", посочи той.

"Войната наистина е война с дронове и министерството на отбраната наистина трябва да се подготви за това", цитира "Политико" оценката на белгийския министър на отбраната. Според изданието се очаква Франкен да представи следващата седмица план на стойност 50 милиона евро за разполагане на национална система за борба с дронове. Той заяви в ефира на Радио 1, че пакетът ще финансира системи за откриване, заглушаване и сваляне на дронове за защита на ключови обекти.

(БТА)