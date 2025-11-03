IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дронове над белгийска военна база за трета поредна нощ

Мотивът за нарушаването на въздушното пространство остава неясен

03.11.2025 | 08:02 ч. 17
Reuters

Reuters

За трета поредна нощ дронове бяха забелязани в неделя вечерта над военната база Клайне-Брьогел в Белгия, съобщиха няколко местни медии.

Хеликоптер беше разположен, след като персонал на военната база видя дроновете. Дотогава обаче те бяха изчезнали и според съобщенията са отлетели на север към Холандия, пише националният телевизионен оператор VRT.

В събота и петък беше съобщено за наблюдение на дрон над военната база в провинция Лимбург. Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че се води разследване.

"Това не беше редовен прелет, а ясна мисия“, написа Франкен в X.

Дронове са били забелязани и този уикенд над военните терени на Леополдбург и Марш-ан-Фамен, както и над летищата на Дьорн и Остенде.

Миналия месец 15 неидентифицирани дрона бяха забелязани да летят над военната база близо до германската граница.

Кой стои зад дроновете и мотивът за нахлуванията остават неясни.

Въпреки това, няколко подозрителни наблюдения на дронове в цяла Европа предизвикаха дебат сред европейските лидери относно осъществимостта на така наречената "стена от дронове“, която да защити източния край на континента от нахлувания на дронове, за които се смята, че са от Русия.

дронове въздушно пространство нарушаване Белгия стена от дронове
