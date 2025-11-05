Преместване на град в Арктика: Защо жителите на Кируна се чувстват изоставени в студа?

Когато минното дело принуди шведския град Кируна да се премести през 2014 г., градските плановици обещаха ново начало. Но жителите казват, че новият град е загубил топлината, която е определяла стария - както по дух, така и по температура.

Проучване на Университета в Гьотеборг установи, че новият Кируна, преместен, за да направи място за желязна руда, може да бъде с до 10°C по-студен през зимата от предшественика си. Това е така, защото градът е построен отново в котливина, където се събира студен въздух, докато високи сгради блокират ниското арктическо слънце през по-голямата част от годината.

Някои експерти казват, че този резултат е бил ясен от самото начало.

"Беше известно, че условията ще бъдат по-лоши, отколкото когато градският плановик Пер Олоф Халман е изготвил градския план за Кируна през 1900 г.“, казва Джени Шьохолм, специалист по строително наследство от Университета в Гьотеборг.

"Вземащите решения не са оптимизирали дизайна за градския климат", добави той.

Век пренебрегвано арктическо ноу-хау

Когато минната компания LKAB основава Кируна за първи път през 1900 г., Холман я разполага на слънчев склон с южно изложение, а улиците се извиват заедно с пейзажа, за да се избегнат аеродинамични тунели и да се запази подслонът. Местоположението е най-доброто, което може да се развие в този климат.

За новата Кируна, най-северното селище в Швеция, разположено над Северния полярен кръг, проектантите дават приоритет на инфраструктурните връзки пред микроклимата. Според Шьохолм това води до по-студен и по-ветровит град, където детските площадки и балконите често са обърнати на север.

"От десетилетия знаем как да строим за арктически условия, но това знание не беше използвано напълно", добавя Шьохолм.

Докато някои жители оценяват новия търговски център и обществените сгради, построени след преместването, други описват главния площад като "кървав аеродинамичен тунел“.

Защо Кируна трябваше да се премести?

Кируна е основана преди повече от 100 години, за да приюти работниците на желязна руда.

Мината се е разширявала през годините, тъй като в нея са открити все по-ценни минерали, включително най-голямото находище на редкоземни минерали в Европа, които се използват за производството на нови технологии като батерии за електрически автомобили и вятърни турбини.

Но това разширяване е направило земята под града слаба и нестабилна, тъй като сградите и улиците са уязвими от срутване, шведските власти са решили да преместят града, една по една – процес, който не се очаква да приключи до 2035 г.

Местните саамски общности и техните традиции също са засегнати.

Мината, градът и инфраструктурата, като пътища и железопътни линии, пресичат историческите миграционни пътища на северните елени. За да стигнат до зимните пасища, които използват от стотици години, еленовъдите трябва да се местят от едната страна на Кируна до другата.

Проектиране за разселено бъдеще

В цяла Арктика и отвъд нея, преместването се превръща в реалност, тъй като средата около общностите се променя. Изследователи, изучаващи арктическия дизайн, казват, че фактори като ориентацията на улицата, височината на сградите и ландшафтът могат да окажат влияние върху комфорта и студа в екстремни климатични условия. В Кируна някои от тези съображения са били оставени настрана, когато градът се е преместил.

"Новата Кируна все още не е завършена и има начини за подобряване на комфорта с дървета, подчертава Шьохолм.

