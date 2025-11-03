Русия изстрелва метеорологични спътници над Арктика, които могат да послужат и на военните ѝ

Арктика бързо се превръща в потенциално бойно поле – и Русия е прекарала години в подготовка за това. От ледоразбивачи до подводни сензори и спътници, Москва изгражда военна и наблюдателна мрежа по 24 000-километровото северно крайбрежие, решена да доминира над върха на света.

През февруари 2021 г. руският спътник „Арктика-М“ № 1 беше изстрелян от космодрума Байконур. Две години по-късно, през декември 2023 г., беше изстрелян „Арктика-М“ № 2. През следващите пет години Русия планира да изстреля още четири такива спътника, разширявайки съзвездието до шест единици.

Заявената цел на тези спътници е наблюдение на Арктика, по-специално изучаване на регионалните метеорологични условия. Спектърът от задачи е широк:

анализ и прогнозиране на времето;

наблюдение и прогнозиране на морските и океанските условия;

прогнозиране на атмосферните и летателни условия на авиационно ниво;

наблюдение на климата и изучаване на глобалните промени;

откриване и наблюдение на извънредни ситуации и природни бедствия;

Изпълнителят на проекта е организация с изключително дълго и сложно име – трудно за произнасяне дори за собствения ѝ персонал – Специално конструкторско бюро за космическо приборостроене към Федералната държавна бюджетна институция за наука, Институт за космически изследвания на Руската академия на науките (СКБ КП ИКИ РАН). Поръчката е възложена от „Руски космически системи“.

Сателитите, които изглеждат чисто метеорологични по природа, всъщност изпълняват двойна функция – тяхната вторична функция е военна, според източници от Киберсилите на украинските въоръжени сили, цитирани от UNITED24 Media.

„Арктика-М“ е равносилно на наблюдение на Арктика

Въпреки че спътниковата констелация „Арктика-М“ официално е представена като хидрометеорологична система за Росхидромет, техническите ѝ възможности я правят полезна и за военни задачи. Заповедта за изстрелване на тези спътници е с военен характер, според документи, разгледани от украинското разузнаване.

Ключови аспекти на потенциалната военна употреба включват:

метеорологична поддръжка на бойни операции – предоставяне на точни метеорологични прогнози за авиацията, военноморските сили, изстрелвания на ракети и безпилотни летателни системи;

мониторинг на водните площи и ледените условия – планиране на маршрути за военни кораби и подводници, контрол на Северния морски път;

хелиогеофизична информация за защита на оборудването – прогнозиране на прекъсвания в навигационните, комуникационните и радарните системи, причинени от космическо време;

комуникации и реле на сигнали – предаване на военни данни от отдалечени арктически региони, недостъпни за геостационарни орбити;

операции по търсене и спасяване в бойни условия — използване на COSPAS-SARSAT за евакуация и спасяване на персонал;

инфраструктура с двойно предназначение — интегриране на наземни станции и центрове за обработка на данни във военни системи за наблюдение и командване.

По този начин Русия се стреми да наблюдава всичко, което се случва под водата и над повърхността в целия Арктически регион. Новата система ще позволи проследяване в почти реално време на вражески транспортни, граждански и военни кораби/подводници, създаване на оперативни карти и планиране на военни операции.

Всичко това трябва да се разглежда на фона на факта, че Русия вече притежава най-големия флот от ледоразбивачи в света с голяма разлика. В същото време, Тихоокеанският флот е значителен и се попълва с нови подводници година след година; през следващите няколко години се очаква той почти да се удвои. Съществува и желание за разширяване на морската зона на влияние и се говори за евентуално завземане на Свалбард.

Арктика е богата на ресурси и е един от бъдещите търговски пътища. Вместо да изгражда пристанищна инфраструктура, пристанища и логистика за тази търговия, Русия изгражда системи за наблюдение и разработва военни технологии, милитаризирайки цял регион.