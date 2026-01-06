Петата годишнина от щурма на Капитолия носи ново разделение в Конгреса

Преди пет години пред Белия дом, напускащият президент Доналд Тръмп каза на тълпа от свои поддръжници да се отправят към Капитолия, а "аз ще бъда там с вас“ – в знак на протест, докато Конгресът потвърждаваше победата на демократа Джо Байдън на изборите през 2020 г.

Малко по-късно светът наблюдаваше как центърът на американската власт потъва в хаос, а демокрацията виси на косъм, припомня AP.

На петата годишнина от 6 януари 2021 г. няма официално събитие, което да отбележи случилото се на този ден, когато тълпата си проправи път по Пенсилвания Авеню, сби се с полицията на барикадите на Капитолия и нахлу вътре, докато законодателите бягаха. Политическите партии отказват да се съгласят на обща история на събитията, които бяха излъчени по целия свят, а официалната плоча в чест на полицаите, защитили Капитолия, никога не е била окачена.

Вместо това, Тръмп ще се срещне насаме с републиканците от Камарата на представителите в Центъра "Кенеди“, който президентът преименува, за да носи неговото име, за политически форум. Демократите ще проведат изслушване със свидетели на насилието и по-късно ще се съберат на стъпалата на Капитолия, за да отбележат паметта от случилото се.

А бившият лидер на войнстващата група "Горди момчета“, Енрике Тарио, организира обеден марш, връщайки се по стъпките на бунтовниците от Белия дом до Капитолия, за да почете поддръжницата на Тръмп Ашли Бабит и други, които загинаха при обсадата на 6 януари и след нея.

Денят е 6 януари и отново има разделение

Събитията на 6 януари, провеждани на закрито и открито, напомнят за събитията на разделения екран отпреди пет години, когато Камарата на представителите и Сенатът се събраха, за да потвърдят резултатите от изборите, докато поддръжниците на Тръмп се тълпяха.

Тази знаменателна годишнина се разгръща, докато вниманието е насочено другаде, особено след зашеметяващото залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските военни и плановете на Тръмп да превземе страната и да подкрепи огромната ѝ петролна индустрия, поразителна нова ера на американски експанзионизъм.

"Тези хора в администрацията искат да четат лекции на света за демокрацията, докато подкопават върховенството на закона у дома, както ще ни бъде напомнено убедително на всички“, каза лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис в навечерието на годишнината.

Ръководството на Демократическата партия свиква отново вече несъществуващата комисия на 6 януари, за да изслуша полицията, избраните длъжностни лица и американците за преживяното през този ден.

Сред очакваните да свидетелстват бившият конгресмен Адам Кинзингер от Илинойс, който заедно с бившата конгресменка Лиз Чейни от Уайоминг бяха двамата републиканци в комисията, разследваща опитите на Тръмп да отмени победата на Байдън. Не се очаква Чейни, която загуби собствената си кандидатура за преизбиране от подкрепен от Тръмп претендент, да се яви.

Много републиканци отхвърлят тезата, че Тръмп е подбудил атаката от 6 януари.

Вместо това те насочват вниманието си към пропуските в сигурността на Капитолия – от забавянето при разполагането на Националната гвардия до неуспеха на полицейските екипи с кучета да открият самоделните бомби, намерени същия ден пред централите на Републиканската и Демократическата партия.

ФБР арестува мъж от щата Вирджиния, заподозрян, че е поставил взривните устройства; миналия месец той е заявил пред разследващите, че е смятал, че някой трябва да се изкаже в защита на хората, убедени, че изборите през 2020 г. са били "откраднати".

По време на щурма на Капитолия и в дните около събитията загинаха петима души, сред които и Ашли Бабит, която беше застреляна от полицай, докато се опитвала да премине през прозорец на врата близо до пленарната зала на Камарата на представителите.

По-късно почина и полицаят Брайън Сикник, след като се е сблъскал с тълпата. Няколко служители също починаха, някои от тях се самоубиха.

Обвинение срещу Тръмп

Министерството на правосъдието повдигна обвинения срещу Доналд Тръмп по четири точки за заговор за измама на избирателите, свързан с твърденията му за манипулирани избори в периода преди атаката от 6 януари.

Бившият специален прокурор към Министерството на правосъдието Джак Смит заяви пред конгресмените миналия месец, че без Доналд Тръмп "безредиците в Капитолия нямаше да се случат". След преизбирането на Тръмп за президент Смит прекрати делото, в съответствие с насоките на ведомството, които забраняват наказателното преследване на действащ президент.

Тръмп, който така и не стигна до Капитолия в деня на щурма, а си стоеше кротко в Белия дом, беше подложен на импийчмънт от Камарата на представителите по едно обвинение – подстрекаване на бунт. Сенатът го оправда, след като водещи републикански сенатори прецениха, че въпросът трябва да бъде оставен на съдебната система.

В навечерието на изборите през 2024 г. Върховният съд постанови, че бившите президенти се ползват с широк имунитет срещу наказателно преследване.