Новини Днес | 21

Бели мечки превзеха изоставена изследователска станция в руската част на Арктика

Учените са я напуснали изследователската станция скоро след разпадането на Съветския съюз

27.09.2025 | 09:25 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бели мечки са превзели изоставена съветска полярна изследователска станция на малък остров край бреговете на Североизточна Русия, предаде Ройтерс.

По-рано през месеца Вадим Махоров - блогър, пътуващ по света, е използвал дрон, за да заснеме мечките, които се разхождат из разпръснатите сгради на станцията под късното лятно арктическо слънце на остров Колючин в Чукотско море.

Една от мечките дори се е хвърлила към приближаващия се дрон. Другите са заснети игриво да подават глави от сградите.

"Мисля, че те виждат тези постройки като подслон от вятъра, дъжда и други неща. Като цяло изглежда, че мечките се справят добре на това място", каза Махоров пред Ройтерс. 

Учените са напуснали изследователската станция, която се намира в изоставено село, скоро след разпадането на Съветския съюз преди повече от три десетилетия.
(БТА)

(БТА)

Тагове:

бели мечки Арктика изследователска станция
