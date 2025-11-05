Руснаците нанасят тежък удар на украинците (и, следователно, на техните поддръжници от НАТО). В това, което някога се смяташе за украинска сила - основните бойни танкове (ОБТ), сега това се е превърнало в опасна тактическа слабост. Съобщава се, че украинските танкови части действат далеч под номиналния си капацитет. Според един украински експерт по бронирана война, вместо пълен батальон от 30 до 40 танка, много части, които се сражават днес, разполагат само с пет или шест бойни машини - някои с едва две, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

По същество само 20 процента от всички украински танкове са в бойна готовност. Този недостиг се наблюдава въпреки продължаващата подкрепа от западните военни под формата на щедри трансфери на танкове.

Танковете, дори по-старите, са скъпи. Тези сложни системи са се превърнали в лесни мишени за нови методи на атака, като дронове, противотанкови ракети и тежка артилерия.

Освен това, Украйна е използвала ограничените си танкови сили обилно на фронтовата линия, което означава, че загубите неизбежно ще се увеличат. За Украйна, категоричните цифри показват, че много от танковете, които разполагат, са загубени, повредени или чакат ремонт – до голяма степен благодарение на войната на изтощение.

Нещо повече, танковете, доставяни от Запада, носят свои собствени логистични изисквания, които усложняват използването им. Тези танкове изискват специализирани части, уникално обучение и трудоемко обслужване, за да функционират. Без тези фактори, които са винаги налице, дори без щетите, причинени от бойните действия, поддържането на ефективна бойна сила от танкове, доставяни от Запада, просто не е възможно.

Съществува и сериозно несъответствие между наличното предлагане и голямото търсене. Въпреки че съюзниците са предоставили танкове, темпото на водене на военни действия остава толкова интензивно – и обемът на нуждата е толкова висок – че ресурсите значително изостават в сравнение с това, което би било необходимо за пълното въоръжаване на украинските танкови сили. Някои танкове може да пристигнат бързо в Украйна от съюзническите страни, но е необходимо време за интеграция (отново, обучението на екипажите, поддръжката и сервизното обслужване на западните танкове сериозно усложняват вече ограничените украински въоръжени сили).

Помислете за многократно рекламираните танкове Leopard I от Германия. Германия изпрати 178 бройки от тези танкове, но повечето не са напълно интегрирани във въоръжените сили на Украйна – дори след повече от две години – защото в много случаи танковете не са били доставени на Украйна в оперативно състояние или във фронтова готовност.

Заради изискванията към украинските сили на фронтовата линия, които натоварват техния персонал и ресурси, и сложността на западното оборудване, повечето от тези танкове се борят да намерят място в обсадената украинска армия.

Украйна се е опитала да развие местната си индустриална база (това, което е останало от нея). Но тъй като войната е в разгара си и индустриалните обекти са сред най-обстрелваните райони в страната, получаването на местни украински танкови сили, които биха могли надеждно да се противопоставят на Русия, е много трудна задача за Украйна.

Нека не забравяме, че заплахата от дронове в Украйна е станала толкова значителна, че дори танковете, някога кралят на съвременното бойно поле, сега са сведени до пословична второстепенна роля, защото дроновете са толкова ефективни срещу танкове. Украйна е принудена да държи по-голямата част от танковете си далеч от основните, фронтови сражения в резултат на повсеместното използване на дронове на Русия. Следователно способността на Украйна да провежда мащабни бронирани офанзиви е ограничена.

Сега, когато Русия изпраща голям брой войски на украинския фронт, руските производители на танкове също така изпращат нова вълна от собствени танкове, които да се съчетаят с безпилотните им самолети. Тази комбинация, в момент, когато танковите сили на Украйна са силно ограничени, означава, че Украйна може да не е в състояние да спре подновено настъпление от тези нови руски сили по фронта.

Украйна трябва да преосмисли структурата на силите си, тъй като продължава да губи войната. Пренасочването на танковете в поддържащи роли, вместо непрекъснатите опити да ги използва като ударни части по силно оспорвания фронт, като същевременно се разчита повече на механизирана пехота, както и на комбинирани въоръжени сили и противотанкова/въздушна отбрана, би могло да забави загубите.

Но недостигът на танкове увеличава стойността на всеки останал танк – всеки танк става по-ценен, което означава нарастваща предпазливост при разполагането им, забавяне на темпото на всяка офанзива и намаляване на желанието на украинските елементи да бъдат дръзки, когато се бият.

И масовото изчерпване на вече ограничените запаси от танкове на Украйна в началото на войната, както и с голяма част от това, което Украйна е унищожила в битките си с руснаците, докато руснаците поддържат по-голямата част от своите основни бойни танкове – по-специално мощния (макар и малко използван) Т-14 Армата – означава, че Украйна ще бъде принудена да разчита повече на своите противотанкови оръжия и дронове, за да спре всяка потенциална руска офанзива с основни бойни танкове. Бронята няма да може да се сблъсква с броня. Ето защо руснаците може би са държали по-здравите си танкове, като Т-14, в резерв през по-голямата част от конфликта.

В крайна сметка, Украйна, която вдигна толкова много шум за получаването на западни танкове, не успя да използва добре тези танкове. Вместо това, тя трябваше да се съсредоточи върху други платформи и местни възможности, за да продължи да служи като ключова бунтовническа група срещу Русия. Вместо това, въоръжените ѝ сили пропиляха ценни ограничени ресурси за придобиването на тези танкове, опитите за поддръжката им, обучението на персонала за използването им - всичко това, за да бъдат тези танкове изместени от строя или с ограничена полезност.

Недостигът на танкове в Украйна не е просто проблем за военната им стратегия. Той е ендемичен от цялостен набор от основни недостатъци във военната стратегия на Украйна – и вероятно означава, че Украйна никога няма да може да спечели, както Киев иска.