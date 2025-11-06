IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Повдигнаха обвинение на германски полицай, застрелял чернокож

Убитият мъж използвал лютив спрей и засегнал няколко души, бягал от полицията

06.11.2025 | 07:08 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Германската прокуратура повдигна обвинение срещу германски полицай заради смъртоносната стрелба срещу 21-годишен чернокож в град Олденбург по-рано тази година, предаде ДПА. 

Предполага се, че на 20 април полицаят е произвел 5 изстрела срещу младия мъж в пешеходната зона на Олденбург. Аутопсията показва, че той е бил ранен в бедрото, гърдите и главата. 

Разследващите заявиха, че преди това пред нощен клуб германецът е използвал лютив спрей и няколко души са били леко ранени. След това той е избягал. 

Когато полицаите са опитали да го пресрещнат, той е насочил лютив спрей и към тях, съобщиха следователите. 

Случаят предизвика протести срещу расизма и полицейското насилие из цялата страна, като участниците в демонстрациите поискаха пълно разследване. 

Прокуратурата в Олденбург е повдигнала обвинение срещу полицая за убийство по непредпазливост, тъй като той е произвел изстрелите, "погрешно мислейки, че действа в самоотбрана", заяви говорителка на прокуратурата.

Според прокурорите полицаят е мислил, че мъжът го напада с нож. По-късно е станало ясно, че 21-годишният в действителност е имал нож в себе си, но не го е използвал срещу полицаите. 

Освен това, той се е опитвал да избяга от мястото, за да не бъде арестуван, когато изстрелите са били произведени, което значи, че няма причина да се смята, че полицаят се е защитавал, добави говорителката. 

Ако бъде признат за виновен, полицаят може да лежи в затвора пет години, или да бъде глобен. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

германия обвинен полицай
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem