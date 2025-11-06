IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

В готовност: Най-голямото отбранително обучение в историята на Полша

То е на доброволна основа и ще бъде достъпно за всички граждани

06.11.2025 | 14:15 ч. 39
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полша ще даде начало още този месец на нова програма за военно обучение - част от по-широк план за подготовка на около 400 000 души през следващата година, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на отбраната във Варшава.

На фона на руската инвазия в Украйна Полша изразходва повече за отбрана като дял от своя БВП в сравнение с останалите страни членки на НАТО. Числеността на въоръжените ѝ сили е достигнала 216 000 души, като се планира тя да нарасне с близо една трета през следващото десетилетие.

Определена от министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш като "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша", програмата, наречена "В готовност", е на доброволна основа и ще бъде достъпна за всички граждани. Тя предлага основен курс по сигурност, обучение за оцеляване, медицинско обучение и курсове по киберхигиена.

„Само през ноември и декември ще обучим около 20 000 души индивидуално, но общият брой по отношение на всички форми на обучение ще бъде около 100 000 души“, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Министерството планира догодина да обучи приблизително 400 000 души „индивидуално и групово, като част от програмата „Образование с въоръжените сили“, тренирането на резервисти и задължителната военна служба“, допълни Томчик.

Свързани статии

Началникът на полския Генерален щаб Веслав Кукула заяви, че програмата има две основни цели - да засили устойчивостта на гражданите и общностите и да повиши наличността, готовността и капацитета на резервите. Програмата беше огласена първо от премиера Доналд Туск през март. Тогава бе обявено, че целта е „изграждане на армия от резервисти“ на фона на засилените опасения за сигурността след руската инвазия в Украйна.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша военно обучение отбрана войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem