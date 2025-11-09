Принц Джордж за пръв път отдаде почит на загиналите войници

Дванайсетгодишният принц Джордж присъства за първи път на церемония в памет на падналите във войни британски войници в „Роял Албърт хол“ в Лондон, придружен от майка си Катрин, дядо си крал Чарлз III и кралица Камила, предаде АФП.

Публиката се изправи на крака, когато духовият оркестър засвири в чест на пристигналото кралско семейство, което зае местата си в ложата на прочутата концертна зала.

Престолонаследникът принц Уилям, който току-що се бе завърнал от климатичната конференция COP30 в Бразилия, отсъстваше от събитието. Джордж е неговият най-голям син и втори по ред в наследяването на трона.

Церемонията — известна като Фестивал на възпоменанието — беше организирана от Кралския британски легион, организация, посветена на подкрепата за ветераните и техните семейства.

Програмата включваше четения, молитви, видеоматериали и музикални изпълнения, сред които и участие на Род Стюарт. На събитието присъстваха също министър-председателят Киър Стармър и съпругата му Виктория.

Тази година фестивалът отбеляза 80 години от края на Втората световна война и 25 години от премахването на забраната за служба на LGBTQ лица в британските въоръжени сили.

Кралското семейство ще се събере отново за традиционния Ден на възпоменанието в неделя — денят, в който Великобритания отдава почит на всички войници, загинали във войни, пише БГНЕС.