Новини

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи се върнаха в класните стани на Lambrook School

Предстоящата учебна година ще бъде последната, в която трите деца ще учат заедно

05.09.2025 | 22:15 ч. Обновена: 05.09.2025 | 22:48 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Като голяма част от деца по света, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи тръгнаха на училище от 3 септември.

Това е важна година за трите деца на принц Уилям и Кейт Мидълтън, тъй като е последната, в която ще учат заедно там.

12-годишният Принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишният принц Луи започнаха новата учебна година в престижното частно училище Lambrook в Бъркшър. Семейството на принцеса Кейт и принц Уилям се премести от Лондон в Уиндзор през 2022 г., а децата бяха записани като дневни ученици.

Източник: Tialoto.bg

Принц Джордж принцеса Шарлот и принц Луи
