Разследването за „Северен поток“, което разделя Европа заради Украйна

В продължение на три години екип от детективи се събираше всяка делнична сутрин около бяла дъска в централата на германската федерална полиция в Потсдам, близо до Берлин. Сега разследването им за това кой стои зад най-големия акт на саботаж в съвременната история — бомбардирането на тръбопроводите „Северен поток“ — заплашва да разцепи подкрепата за Украйна, страната, която те държат отговорна, пише WSJ.

Полша вече отказа да екстрадира един от заподозрените, за да бъде съден в Германия. Вместо това, тя го смята за герой, задето е унищожил жизненоважен източник на приходи за военната машина на руския президент Владимир Путин . Полският премиер Доналд Туск , който отдавна поставя под въпрос зависимостта на Германия от руската енергия, осмя разследването. Проблемът не е, че тръбопроводът е бил взривен, каза той. „Проблемът е, че е бил построен“.

В страната си опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ се възползва от обществения гняв от начина, по който бомбените атентати затвърдиха високите цени на енергията, без да се вижда облекчение. Сега тя води кампания за намаляване на помощта за Киев, жизненоважен елемент от подкрепата на Запада за Украйна.

Очаква се през следващите седмици да бъде разрешен друг случай на екстрадиция, този път свързан с украински заподозрян в Италия, което заплашва да постави ролята на Киев под допълнителен обществен контрол.

Най-дългият от тръбопроводите се простираше на 760 мили под Балтийско море, доставяйки руски природен газ до най-големия му клиент, Германия, и останалата част от Европа. След като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., проектът бързо се превърна във фокусна точка в дискусиите за това как Западът трябва да реагира.

Някои страни настояваха за спиране на тръбопроводите и премахване на лесния достъп до твърда валута за Русия. Други разчитаха в голяма степен на евтино руско гориво и твърдяха, че намаляването на доставките ще навреди на икономиките им. Германия се подстрахова: тя запази „Северен поток 1“ отворен, но не сертифицира „Северен поток 2“, който след това беше готов за пускане в експлоатация.

Бомбардировките през септември 2022 г. направиха дебата безпредметен

Тъй като огромни количества CO2 се изсипаха в Балтийско море, равняващи се на годишните емисии на Дания, някои американски и германски служители обвиниха Русия в организиране на експлозиите. Кремъл твърдеше, че САЩ и Великобритания стоят зад атаката.

Германската полиция, прокурори и други хора, запознати със сложността на случая, вместо това разработиха това, което според тях е ясна картина за това как елитно украинско военно поделение е извършило атаките под прякото ръководство на тогавашния върховен главнокомандващ на Украйна, генерал Валерий Залужний.

Бавният процес на сглобяване на сюжета започна малко след експлозиите в Балтийско море.

Чрез проследяване на компании за отдаване под наем на лодки, телефони и регистрационни номера, екипът от Потсдам е подготвил почвата германските власти да издадат заповеди за арест на трима войници от специалното украинско военно поделение и четирима ветерани дълбоководни водолази, съобщиха запознати със случая. Целта на саботьорите е била да намалят както приходите на Русия от петрол, така и икономическите ѝ връзки с Германия, казаха те.

Решително доказателство дошло от зърнеста черно-бяла снимка, направена от немски скоростен радар. На нея се виждало лицето на украински водолаз, когото полицията идентифицирала с помощта на софтуер за разпознаване на лица, предлаган на пазара. В рамките на минути те открили профилите му в социалните мрежи и професионалните му уебсайтове с връзки към други заподозрени по случая.

Оказва се, че не всички са оценили усилията им.

Украинският водолаз, когото екипът проследи до Полша, впоследствие беше откаран в Украйна с черно BMW с дипломатически номера, управлявано от украинския военен аташе във Варшава. Украинското правителство отказа коментар. В частни срещи висш украински служител заяви, че Киев е действал след предупреждение от полското правителство.

Междувременно командирът на саботажния отряд е открит в Италия след изчерпателно издирване. В началото детективите разполагали само с паспортна снимка на усмихнат, широкоплещест мъж с бледосини очи, съобщиха запознати с разследването хора. Тя е взета от украинския документ за пътуване, който е използвал по време на операцията: истински паспорт, издаден на фалшиво име, което според полицията е типично за операциите на специалните служби на Украйна. Той не е имал присъствие в социалните медии и никоя европейска или съюзническа база данни не е съдържала неговата снимка.

По време на една от срещите в 9:30 ч. сутринта, разследващият екип стигна до възможно решение, след като един от тях попита: „Къде ходят украинците на почивка?“ Вероятно заподозреният им е пътувал извън Европейския съюз. Екипът изпрати някои данни.

Скоро след това граничната полиция в приятелска държава открила съвпадение. Мъжът бил пътувал там по работа. Детективите вече разполагали с копие от паспорта му с истинското му име и дата на раждане. Те го идентифицирали като Серхий К., 46-годишен ветеран от украинската служба за сигурност СБУ. Той се присъединил към подразделение на специалните части в първия ден на руската инвазия и командвал отряд за противовъздушна отбрана по време на битката за Киев в първите седмици на войната.

Германската полиция постави в паспорта му така наречената „тиха тревога“, предназначена да се задейства, ако премине граница на ЕС.

На 13 август те получили сигнал, когато Серхий преминал от Украйна в Полша. След това го проследили до Чехия, а после до Италия, използвайки данни от система за пътни такси и хотелски резервации на съпругата му, направени в онлайн туристически уебсайт.

Италианските карабинери го арестуваха, след като се настани в бунгало курорт в средновековния град Сан Клементе. На следващия ден, по пътя си към съда, Серхий се изправи пред новинарски екипи и вдигна три пръста – украински поздрав, символизиращ Тризуба, националния символ. Адвокатът му твърди, че Серхий е невинен, но че който е взривил „Северен поток“, е действал като част от военна операция в защита на Украйна и следователно е имунизиран срещу наказателно преследване.

На срещата си в 9:30 ч. на следващия ден, германските детективи ликували. Според запознати със срещата, те усещали, че разследването им ще приключи в германски съд.

Очаква се до декември италианските съдии да решат дали да екстрадират украинеца в Германия. Германската полиция вече е подготвила специален самолет, който да вземе Серхий от Италия и да го отведе в Хамбург за съдебен процес.

Това може да е смесена благословия. Всяко съдебно заседание изглежда със сигурност ще обтегне допълнително отношенията между Украйна и Германия, най-големият финансов поддръжник на Киев и доставчик на някои от най-търсените военни устройства, особено системи за противовъздушна отбрана. Политическият натиск се засилва и върху германския лидер, канцлер Фридрих Мерц , въпреки че близки до него хора заявиха, че ще могат да се справят с последиците на вътрешния фронт, въпреки опитите на опозицията да прекрати финансирането за Украйна. Те казаха, че германската общественост вече е свикнала с идеята, че Киев стои зад атаката, включително чрез публикации в The Wall Street Journal.

Въпреки това, висши служители предполагат, че дипломатическите последици от бомбените атентати може би щяха да бъдат по-лесни за справяне с Германия, ако детективите не бяха изградили толкова ефективно обвинение срещу Украйна.