Борисов: Промените в Бюджет 2026 ще бъдат минимални, ако има такива

Уверен съм, че конструктивните разговори по бюджета ще продължат

11.11.2025 | 15:52 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Промените в Бюджет 2026 ще бъдат минимални, ако има такива. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация в профила си във "Фейсбук". 

По-рано днес Борисов се срещна с председателя на КНСБ Пламен Димитров и с президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов. Те са се обединили около идеята, че социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск.

Обсъдена е била и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години.

"Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни", увери Борисов. 

"Диалогът ни по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 беше конструктивен. Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката. Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни.

Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи", коментира още Бойко Борисов.

Веднага след срещата Димитров и Манолов заявиха пред журналисти, че Бюджет 2026 г. е възможен. 

Тагове:

бюджет ГЕРБ КНСБ синдикати Бойко Борисов
