Европа е в сивата зона между войната и мира

Европа сега е някъде между войната и мира. През последните седмици дронове, появяващи се мистериозно над летищата и спиращи полети, станаха новина. Това е само върхът на айсберга, пише WSJ.

Само в Германия се наблюдава средно по три нахлувания на дронове на ден – над военни съоръжения, съоръжения на отбранителната промишленост и критични инфраструктурни точки – според непубликувани досега данни на германските власти.

Дроновете са част от засилващата се атака, която европейските лидери подозират, че Русия насочва към континента заради подкрепата си за Украйна. Тя включва саботаж, кибератаки и дезинформационни кампании.

„Не сме във война“ с Русия, заяви наскоро германският канцлер Фридрих Мерц , „Но вече не сме и в мир“.

За Русия и другите противници на Запада, включително Китай, Иран и Северна Корея, действията в малък мащаб могат да донесат големи ползи. Москва е затънала във военно отношение в Украйна и затова би се затруднила да ангажира членовете на Организацията на Северноатлантическия договор в конвенционални бойни действия. Вместо това, злонамерени дейности, които често се наричат ​​хибридна война или конфликт в сивата зона, позволяват на Кремъл да се противопостави на противниците си без открити военни действия.

„Нашите противници са изчислили, че могат да се крият зад неясноти и отричане, за да нарушат суверенитета, да игнорират националните закони и международните норми и да се занимават с дейности като политическа принуда, саботаж и дори убийства, без да предизвикат въоръжен отговор“, каза Дейв Питс , бивш висш служител в Централното разузнавателно управление, на конференция по сигурността в Сараево, Босна и Херцеговина, наскоро.

Нахлуването на дронове е резултат от поредица от неясноти в морските райони от миналата година, включващи търговски кораби с връзки с Русия и Китай, които прерязаха или повредиха подводни кабели и тръбопроводи в европейските водни пътища. Не беше установена ясна връзка с Москва или Пекин. През януари НАТО започна полицейска операция „Балтийски страж“ и оттогава не са съобщени щети.

По подобен начин са възникнали подозрителни пожари и експлозии по европейските железопътни линии и в съоръжения, вариращи от търговски центрове до имоти на германски ръководител в отбраната.

Западните правителства отдавна подозират Русия, че води хибридна война като начин за дестабилизиране на страната и подкопаване на подкрепата ѝ за Украйна. Няколко души в цяла Европа бяха арестувани, обвинени и осъдени за планиране или извършване на саботажни действия от името на Русия.

Кремъл многократно отрече всякакво участие в саботажи или атаки с дронове в Европа. Не отговори на искане за коментар.

Сивата война на Русия не е само физическа

През юли британското правителство обвини руското военно разузнаване в внедряване на зловреден софтуер за шпионаж. Други правителства повдигнаха подобни обвинения срещу Москва, която отрича обвиненията.

Анализаторите на разузнаването също така виждат, че противниците на Запада работят за разпространяване на обезпокоителни новини, стремейки се да подкопаят социалното сближаване и доверие.

Google Threat Intelligence, подразделение на Alphabet, което следи онлайн опасностите, отбеляза скок в онлайн проруските „влиятелни лица“, промотиращи наративи – положителен образ на Русия и отслабваща международна подкрепа за Украйна – след неотдавнашните нахлувания на дронове в Полша.

Европейските политици, които някога се колебаеха да обвиняват Москва, са все по-гласовити. След като наскоро дронове се появиха близо до белгийски военни бази и летища, обърквайки търговския въздушен трафик, министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че някои дронове „умишлено картографират инфраструктурата“ във военни бази.

Германия заяви в петък, че е изпратила военен екип за борба с дронове, за да помогне на Белгия в отблъскването на нахлуванията. Берлин изпрати екип в Дания в началото на октомври, за да помогне за осигуряването на среща на върха на Европейския съюз, след като страната стана център на активност с дронове.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че увеличаването на наблюденията над Белгия може да е свързано с натиск от страна на членовете на ЕС да използват конфискувани руски държавни активи за финансиране на украинската армия. Белгия държи по-голямата част от тези резерви и ценни книжа, което на практика ѝ дава право на вето върху плана.

Самата Германия е една от най-засегнатите страни напоследък. Агенцията за безопасност на въздушното движение заяви, че пилотите и авиодиспечерите са съобщили за 172 наблюдения на дронове в защитено въздушно пространство тази година до септември - повече от регистрираното за която и да е пълна година от поне 2019 г. Дроновете доведоха до затварянето на двете най-големи летища в Германия, във Франкфурт и Мюнхен, миналия месец.

Дори този рекорден брой представлява само малка част от общия брой. Федералната служба на криминалната полиция на Германия, или BKA, еквивалент на ФБР, е регистрирала хиляди инциденти с дронове тази година.

В класифициран доклад, озаглавен „Престъпно оръжие: Дрон“, BKA е документирала неоторизирани нахлувания на дронове над военни съоръжения, имущество на отбранителната промишленост и критична инфраструктура, включително летища. Броят на данните се основава на наблюдения от регионалните офиси на BKA и военните.

Говорител на германското министерство на вътрешните работи заяви пред „Уолстрийт Джърнъл“, че общият брой на нахлуванията тази година е „нисък четирицифрен брой“ – средно поне три инцидента на ден.

Дроновете са варирали от търговски летателни апарати с размерите на играчки до такива, летящи в тесни формации от до 15 души, насочвайки се към държавен служител, казват служители по сигурността.

Докладът на BKA вече се актуализира на всеки две седмици, вместо на тримесечие, като част от засилените усилия за борба със шпионажа и саботажа, според служител на германското правителство. Констатациите ще останат класифицирани, тъй като в повечето случаи властите не са могли да припишат наблюденията на конкретен участник, добави източникът.

Повечето дронове не представляват физическа опасност за обществеността, но тези в близост до летища могат. Пътническите самолети не са сертифицирани да издържат на сблъсъци с дронове или други твърди предмети, като например полезен товар от метеорологични балони.

За разлика от птица, дори малък търговски дрон може да пробие предното стъкло на пилотската кабина или резервоарите за гориво, каза Мориц Бюргер , пилот и служител в германския съюз на пилотите, който е имал близо до неидентифициран обект, докато се е приближавал до летище Цюрих по-рано тази година. Твърдите обекти представляват заплаха дори при относително ниски скорости на излитане или кацане над 100 мили в час.

„При тази скорост наистина имате шанс да забележите толкова малък обект само в последния момент и тогава е просто твърде късно да предприемете маневри за избягване“, каза той. „Тези неща също са склонни да се случват по време на приближаване и излитане, когато сме много заети със самолета.“

Правителствата в цяла Европа досега до голяма степен не са в състояние да направят много по въпроса. Повечето нахлувания на дронове остават неразрешени. Досега в региона са свалени само няколко дрона или пилотите им са задържани.

„Изглежда, че в момента държавата не контролира въздушното си пространство и това е много несигурна ситуация“, каза Кристиан Мьолинг , директор на Edina, изследователски проект за бъдещата сигурност на Европа, частично финансиран от Германския съвет за външни отношения. „Спешно трябва да променим това възприятие и това означава, че се нуждаем от много по-добра ситуационна осведоменост.“

Една от трудностите е техническа. Откриването на бавно движещи се, ниско летящи летателни апарати, които често не са по-големи от птици и не винаги се виждат на радарите, е трудно. Такова откриване изисква слоеве от различни сензори, включително радиорецептори, видеокамери и акустични сензори.

Свалянето на дронове, след като бъдат локализирани, е също толкова трудно и е изпълнено с правни усложнения. Властите се стремят да избягват сваляния в гъсто населени райони.

В Германия, както и в по-голямата част от Европа, военните са отговорни за прихващането на дронове, които прелитат над военни зони. Федералната полиция, еквивалентът на граничния патрул на САЩ, отговаря за летищата. Извън тези граници отговорността пада на щатската полиция, която рядко е оборудвана за това предизвикателство.

Дори в рамките на летищата отговорността е разделена. На въпрос за последните инциденти в Берлин, от берлинския офис на Федералната полиция заявиха, че те са отговорни само за защитата от дронове, докато самото летище и агенцията за безопасност на въздушното движение са отговорни за откриването на дронове.

Говорителка на летището обаче заяви, че Федералната полиция е отговорна за всички въпроси, свързани с дронове, а говорител на агенцията за безопасност на въздушното движение заяви, че пилотите са отговорни само за сигнализиране на полицията за наблюдения.

Германското министерство на вътрешните работи и федералната полиция отказаха коментар относно тактиките и оборудването си за защита от дронове.