В Гърция разкриха схема за измама с ДДС, има българска следа

Гръцките данъчни власти разкриха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия с употребявани автомобили в рамките на Европейския съюз, съобщи атинският вестник "Катемерини".

Според Независимия орган за публични приходи (AADE) няколко гръцки търговци на автомобили са си сътрудничили с българска фирма „фантом“, за да избегнат плащането на ДДС при внос на превозни средства в Гърция.

Българското дружество е закупувало автомобили от Германия по редовния режим за ДДС, след което ги е препродавало на гръцките компании, използвайки фалшифицирани фактури. В тях невярно е бил прилаган специалният режим на облагане, валиден в ЕС.

Предполага се, че гръцките вносители са използвали тези фактури, за да избегнат плащането на дължимия ДДС на митницата.

До момента властите са проследили 19 превозни средства, предимно луксозни модели, на стойност над 885 000 евро. Загубите за държавата от неплатен ДДС се оценяват на повече от 212 000 евро.

От AADE съобщиха, че разследването продължава, като се използват инструменти за дигитално проследяване и кръстосани проверки за установяване на други подобни случаи на данъчни измами в сектора на употребяваните автомобили.