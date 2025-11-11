Кремъл очаква Путин да направи значимо посещение в Индия преди края на годината

Посещението на руския президент Владимир Путин в Индия е планирано преди края на 2025 г., заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"В момента активно се подготвяме за посещението на Путин в Индия, което е планирано преди края на тази година. Надяваме се, че това ще бъде смислено посещение“, каза Песков, цитиран от ТАСС.

"Що се отнася до смисъла и документалното му съдържание, нека не избързваме. Ще обявим всички споразумения, които се планират да бъдат постигнати, своевременно“, каза говорителят, когато беше помолен да коментира репортаж на The Economic Times за подготовката на Русия и Индия за подписване на споразумение за мобилност на работната сила.

Според вестника въпросният документ се подготвя за подписване на предстоящата руско-индийска среща на върха през декември. The Economic Times съобщи още, че споразумението ще доведе до повече индийски граждани, живеещи в Русия през следващите години.